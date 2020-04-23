Вы писали "Дайте пета" в Adopt me?

Бедные животные, тупые зоофилы торгуют ими как вещами. Adopt me для зоофилов и живодёров.
kek4ik Ну многие "Высокоуважаемые граждане РФ (Именно РФ)" хотят "пета" а их аргументы "плс" ,"плиз" и "плис"
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox
Крутая игра!
Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.
И даже своё режим можно сделать!
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
никогда не писал и не думал