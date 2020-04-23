Вы писали "Дайте пета" в Adopt me?

batman9 Если нет то молодцы.

DimaSor ага





Colaris666_king нет не писала такого

Ahmed1010101 нет





PAMZESb Бедные животные, тупые зоофилы торгуют ими как вещами. Adopt me для зоофилов и живодёров.

ARTEM87483 Апдомп ит говрт:/

batman9 DOSHblRAK Значит да? XD

kek4ik555 я нет! а зачем?







batman9 kek4ik Ну многие "Высокоуважаемые граждане РФ (Именно РФ)" хотят "пета" а их аргументы "плс" ,"плиз" и "плис"

PAMZESb Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.

Nubasik_Youtube это ТУПО, поэтому НЕТ

pavlo_agbon здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox

Крутая игра!

Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.

И даже своё режим можно сделать!

Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.

