Вы писали "Дайте пета" в Adopt me?

Rain

Gem33

unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
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Вы писали "Дайте пета" в Adopt me?

batman9 avatar

batman9

April 23, 2020 at 12:26 PM

Если нет то молодцы.
DimaSor avatar

DimaSor

April 23, 2020 at 12:26 PM

ага

Colaris666_king avatar

Colaris666_king

April 23, 2020 at 01:50 PM

нет не писала такого
Ahmed1010101 avatar

Ahmed1010101

April 23, 2020 at 01:52 PM

нет

PAMZESb avatar

PAMZESb

April 23, 2020 at 02:02 PM

Бедные животные, тупые зоофилы торгуют ими как вещами. Adopt me для зоофилов и живодёров.
ARTEM87483 avatar

ARTEM87483

April 23, 2020 at 02:03 PM

Апдомп ит говрт:/
batman9 avatar

batman9

April 23, 2020 at 02:03 PM

DOSHblRAK Значит да? XD
kek4ik555 avatar

kek4ik555

April 23, 2020 at 02:03 PM

я нет! а зачем?


batman9 avatar

batman9

April 23, 2020 at 02:06 PM

kek4ik Ну многие "Высокоуважаемые граждане РФ (Именно РФ)" хотят "пета" а их аргументы "плс" ,"плиз" и "плис"
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 23, 2020 at 02:12 PM

Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
Nubasik_Youtube avatar

Nubasik_Youtube

April 23, 2020 at 02:13 PM

это ТУПО, поэтому НЕТ
pavlo_agbon avatar

pavlo_agbon

April 23, 2020 at 02:30 PM

здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox
Крутая игра!
Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.
И даже своё режим можно сделать!
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
macros_haha avatar

macros_haha

April 23, 2020 at 02:31 PM

никогда не писал и не думал
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Вы писали "Дайте пета" в Adopt me? - Roblox Forum on Gamehag