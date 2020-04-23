Кто любит аниме и аниме игры ????

vitalik_craft666 Я обладаю аниме но некоторые аниме игры етоужас как страшно. Зачем некоторые их делают. Я не имею нечего против нормальных аниме Игор.

xeniagame я играю в гача это щетается за аниме?

Soulcraft Я играл аниме наруто шипуден файтинг, смотрю анимешки играю

IDedMazai зачем в аниме играть если это не хентай

Alexey29092_Test игра супер

anna754412 Я люблю и аниме и игры аниме.

scp_245 ИГРА НОРМ

kripers178 игра лучшая

GrigOffical люблю аниме и игры

YellowCherry не я

Sania727272 только в нормальные люблю

max8838383 Я люблю аниме игры и само аниме

sashan1 Я обладаю аниме но некоторые аниме игры етоужас как страшно. Зачем некоторые их делают. Я не имею нечего против нормальных аниме Игор.

vladislove123 Я люблю аниме игры и само аниме

uhuella я,люблю аниме игры аниме и все что с этим связано лол)

Chubby_Bunny00 я люблю аниме и аниме игры, главное чтобы были хорошими

artemgabidullin07 вообще не люблю

denevgen2 По кайфу