Кто любит аниме и аниме игры ????

Я обладаю аниме но некоторые аниме игры етоужас как страшно. Зачем некоторые их делают. Я не имею нечего против нормальных аниме Игор.
я играю в гача это щетается за аниме?
Я играл аниме наруто шипуден файтинг, смотрю анимешки играю
зачем в аниме играть если это не хентай
Я люблю и аниме и игры аниме.
только в нормальные люблю
Я люблю аниме игры и само аниме
Я обладаю аниме но некоторые аниме игры етоужас как страшно. Зачем некоторые их делают. Я не имею нечего против нормальных аниме Игор.
Я люблю аниме игры и само аниме
я,люблю аниме игры аниме и все что с этим связано лол)
я люблю аниме и аниме игры, главное чтобы были хорошими