Интересно у кого-то такое было?

Clash.gg
Clash.gg
Gem530
lizaesipchuk
lizaesipchuk
Gem28
Data_2045
Data_2045
Gem153
Leandro Rete
Leandro Rete
Gem10
Daniel Triviño
Daniel Triviño
Gem87
skrt
skrt
Gem10
Leandro Rete
Leandro Rete
Gem10
skrt
skrt
Gem30
skrt
skrt
Gem10
skrt
skrt
Gem203
skrt
skrt
Gem30
RustClash
RustClash
Gem560
StarStableM
StarStableM
Gem69
StarStableM
StarStableM
Gem37
marcell16111994
marcell16111994
Gem146
Mamitiana
Mamitiana
Gem630
Clash.gg
Clash.gg
Gem1,850
skrt
skrt
Gem20
BattaL
BattaL
Gem470
StarStableM
StarStableM
Gem19
Rain

Gem0

AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
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Интересно у кого-то такое было?

Gauswa avatar

Gauswa

April 21, 2020 at 07:31 PM

Вообщем в далёком 17-18 году я играл в роблокс на своём аккаунте. Когда я зашёл в роблокс я увидел что цвет кожи моего персонажа поменялся, но я не придал этому значения. А на следующий день мне надо было перезайти в аккаунт(по воле роблокса). Но мой пароль не подходил, я попробовал код на телефон, но он не приходил. Я смирился и создал новый аккаунт. Уже в 2020 году я играя в режим Murder Mystery 2 вспомнил что на том аккаунте было много годли(самая высокая редкость) ножей. Я решил опять попробовать зайти, я запросил код на телефон и О ЧУДО, он пришёл. И я спокойно зашёл на аккаунт. Могу предположить что роблоксу не понравилось имя аккаунта: 62487924987. Из за только цифр.
jet24445 avatar

jet24445

April 21, 2020 at 07:48 PM

небила никагда и ми нетакие старие как ти тож саряньба
YariloTheGOD avatar

YariloTheGOD

April 21, 2020 at 07:51 PM

У меня тож было
YariloTheGOD avatar

YariloTheGOD

April 21, 2020 at 07:51 PM

Но сейчас у меня всеравно новый акк, я тут лучше прокачан
bomj131413244 avatar

bomj131413244

April 21, 2020 at 07:55 PM

Блин, жёстко. Я бы обосрался бы, если не мог бы зайти на свой аккаунт.
Kirigirijinjin avatar

Kirigirijinjin

April 21, 2020 at 08:06 PM

Оооо у меня такое было, но мне код на почту пришел
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