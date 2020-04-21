Интересно у кого-то такое было?

Gauswa

Вообщем в далёком 17-18 году я играл в роблокс на своём аккаунте. Когда я зашёл в роблокс я увидел что цвет кожи моего персонажа поменялся, но я не придал этому значения. А на следующий день мне надо было перезайти в аккаунт(по воле роблокса). Но мой пароль не подходил, я попробовал код на телефон, но он не приходил. Я смирился и создал новый аккаунт. Уже в 2020 году я играя в режим Murder Mystery 2 вспомнил что на том аккаунте было много годли(самая высокая редкость) ножей. Я решил опять попробовать зайти, я запросил код на телефон и О ЧУДО, он пришёл. И я спокойно зашёл на аккаунт. Могу предположить что роблоксу не понравилось имя аккаунта: 62487924987. Из за только цифр.