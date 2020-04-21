На что хотите потратить камни душ?

По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.
На то что тебе конечно будет интересней. Я лично пока что буду копить на что-то дорогое !
Я уже знаю но всё равно спасибо
мне помогло
где робуксы
По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.