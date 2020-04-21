На что хотите потратить камни душ?

Mr_Filleks Я на робуксы

SuperSonicIsTop я банан

aleksandra_catswill Я параша

KooYa По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.

MrTrede На то что тебе конечно будет интересней. Я лично пока что буду копить на что-то дорогое !

LLloMuK Я на 10 робаксов тотя бы

artemfisunov354 Яьвывел 10089

GLEB100956USER4 Я ток на робуксы;

Iskander_13 я на робуксы