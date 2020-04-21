вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

qazpleyersha вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

hilo2007 я бы на скин

RobloxTOP101 Прошу не кидать Tycoon и симуляторы по типу Meepcity. Хочу узнать, какие минирежимы вам нравятся из библиотеки режимов Roblox.

я конечно точно не знаю,но Piggy точно топ

я конечно точно не знаю,но Piggy точно топ

вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?



Aulost Я бы купил.У меня друг донатил он играл говорит прикольный режим





SuperSonicIsTop ХРОП ХРОП

prorab12aa Круто типо

Yevgen38 Я уже давно купил Bloxburg