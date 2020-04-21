вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?
Прошу не кидать Tycoon и симуляторы по типу Meepcity. Хочу узнать, какие минирежимы вам нравятся из библиотеки режимов Roblox.
я конечно точно не знаю,но Piggy точно топ
я конечно точно не знаю,но Piggy точно топ
вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?
Я бы купил.У меня друг донатил он играл говорит прикольный режим
Я уже давно купил Bloxburg