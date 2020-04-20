Оцените игру роблокс от 1 до 100.

moonwitchh Мне очень нравится роблокс и поэтому я ставлю 100/100!

AndreiKA721 90/100

RtpRipo456 20 1000

Artem678876 100/100

BabySwepsh Сто из ста емае .

RtpRipo456 Крутая

_PhOnK_StyLeD 9999/1000

crowphoenix 1000000/100

ghjklzxcvbnm наверно 97из100

jfufrukt наверног1100

jfufrukt ууууууууууууууууууууууууууу

Queen_official01 1000000000000000000000000/100 лично мое мнение

Fodnex 101/100 : -; но иногда становится невчего играть и сложно игры искать





LuckyFox666 99/100

RETRIXAN 146/100 огонь

WHITE_GAME 100/100 хотя за tower bettles 1111111111111111111112/100

pushechnoe_miaso хахпхапх

IonKlass 68/100 моё мнение

aktan4534 80 из 100, ведь там есть всё-таки полноцненный донат, и это бесит, что нельзя нормально приодеться

Extrudeoff Без хейта, но 60/100 точно дам. Донат решает все, и не только в плане одеяний, но и в рамках своего же чсв.

Yuriy9367 84 из 100



Seregamashina123 Прикольное приложение да

Seregamashina123 Просто топ

LLloMuK 90/100