Мне очень нравится роблокс и поэтому я ставлю 100/100!
ууууууууууууууууууууууууууу
1000000000000000000000000/100 лично мое мнение
101/100 : -; но иногда становится невчего играть и сложно игры искать
100/100 хотя за tower bettles 1111111111111111111112/100
80 из 100, ведь там есть всё-таки полноцненный донат, и это бесит, что нельзя нормально приодеться
Без хейта, но 60/100 точно дам. Донат решает все, и не только в плане одеяний, но и в рамках своего же чсв.
Я уже знаю но всё равно спасибо
мне помогло
где робуксы
По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.
Ooof