Вам нравится Запретная Зона?

holdik14

Minecraft дает в распоряжение игроку трехмерный процедурно генерируемый мир , состоящий из кубических блоков , которые можно использовать по своему усмотрению. Блоки делятся на материалы и объекты , которые не обязательно должны видимую кубическую форму, но занимают условный один кубик . Игра не ставит перед игроком однозначных целей, но предлагает множество возможностей и занятий: исследовать мир, создавать различные сооружения и предметы , сражаться с различными противниками. Возможна как единоличная игра, так и многопользовательская, когда многие игроки взаимодействуют в пределах одного мира.



В Minecraft возможно создать любой объект, если иметь достаточно блоков соответствующих материалов, деталей и рецептов . Главный способ получения блоков - этоЛРГБЛЬНОГЕПРОЛТДБЖЮЭДЛОРПАЕЧВЫ