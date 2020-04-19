Крутая игра ето точно

Но ето моё мнение пишите ваше ниже
не плохая графика и геймплей
ещё не знаю, только что скачал
не очень
мне не понравилось
не плохая графика и геймплей
11 MAY 2020 08:34 2162
adilbek_pvproadilbek_pvproadilbek_pvpro badge
нот БАД :)
11 MAY 2020 09:39 2162
GoogleVODKAGoogleVODKAGoogleVODKA badge
Фигня
6 JUNE 2020 09:03 2162
MistyMisty
ZuNOsPLAYZuNOsPLAYZuNOsPLAY badge
ещё не знаю, только что скачал
3 JULY 2020 00:48 2162
BEST_G2020BEST_G2020BEST_G2020 badge
крутьь
7 JULY 2020 12:10 2162
s_f000lls_f000lls_f000ll badge
не оченьмне не понравилось
8 JULY 2020 08:17 2162
Мидори_ИтзуукуМидори_ИтзуукуМидори_Итзууку badge
shjww
17 JULY 2020 20:15 2162
Count_dinoCount_dinoCount_dino badge
ЖЖЖЖЖ прикольная игра
18 JULY 2020 11:51 2162
MistyMisty
Okame_SophyaOkame_SophyaOkame_Sophya badge
Крутая игра!
18 JULY 2020 15:03 2162
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