come si gioca?

Craunello

Praticamente ogni giocatore costruisce il proprio veicolo da battaglia in stile post-apocalittico e ci si affronta in squadre oppure in missioni di gruppo contro l'IA. La bellezza di questo gioco è che, vista la smisurata quantità di parti da usare per costruire il proprio veicolo, ci si può cimentare in innumerevoli modi di combattere: dal violento scontro ravvicinato con seghe circolari e fucilazzi al più tattico combattimento in seconda linea con cannoni e missili/razzi. Ci si annoia veramente poco anche per via della grande varietà di scelta. Vari elementi di gdr poi aumentano i compiti da svolgere per raggiungere obbiettivi personali quali: ottenere un determinato genere di parti per il proprio veicolo o sbloccare vari potenziamenti. E' un gioco che consiglierei in generale, io ci ho giocato per parecchio tempo con parecchie soddisfazioni.