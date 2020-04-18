Даю робуксы заходим в группу Wings

EliasGamer4585 У вас есть шанс получить робуксы для этого вам нужно написать на этот форум зайти в группу и ждать вы можети выйграть 10.000 робуксов и 100.000 робуксов

EliasGamer4585 Удачи всем ребята!!

Moi132 ага ага дадада так и поведусь ахахахахахахахаахах!!!!!!!!!!!!!





Killermaster001 И где пруфы что можно выиграть и зачем отдавать свои робуксы?

EliasGamer4585 Я хочу зделать добро

EliasGamer4585 И да в группе все на англо. потомучто рускийх можно сказать не так много





tfkhhygfk Ну попробую

ro445bu45xe3 привет ребя помогите долги дайте 80 робуксов пж мне страшно мне угрожают пж я все зделаю помоги те сссылккккаа наааан пппрроффи ввввв ввоооттт https://web.roblox.com/users/669633137/profile дддааййттте сссссылллкууу ннна гггрууппппппу





ro445bu45xe3 мммннее ссссттраашннно ппоомммоогггииттте