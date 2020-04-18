Даю робуксы заходим в группу Wings

У вас есть шанс получить робуксы для этого вам нужно написать на этот форум зайти в группу и ждать вы можети выйграть 10.000 робуксов и 100.000 робуксов
ага ага дадада так и поведусь ахахахахахахахаахах!!!!!!!!!!!!!
И где пруфы что можно выиграть и зачем отдавать свои робуксы?
И да в группе все на англо. потомучто рускийх можно сказать не так много
привет ребя помогите долги дайте 80 робуксов пж мне страшно мне угрожают пж я все зделаю помоги те сссылккккаа наааан пппрроффи ввввв ввоооттт https://web.roblox.com/users/669633137/profile дддааййттте сссссылллкууу ннна гггрууппппппу
мммннее ссссттраашннно ппоомммоогггииттте
ууммм ннняя руууккки треееессууутсса