Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет

Mama208 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет

Konidioda 10 из 10





Fristerk 10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет

Mama208 согласен

Mama208 хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое



Ktototamnetam Я задонатил 30 робаксов играю 3 года оценка 7/10

Mama208 хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое!!!



Mama208 ну рассказать



Dika100987 10 из 10

Mama208 короче создовайте темы и за это дают опыт можно тему называть одинаково и так фармить



Mama208 и так можно бесконечно в день



Mama208 а я донатил 2000 примерно робуксов



Mama208 а сейчас можно за 50 робуксов такую крутую вещь купить не то что раньще



Mama208 прост некоторым игрокам разрешили делать вещи свои а не только сам роблокс



Dowwn12345678 8/10 однотипные плейсы донатил много играю 6 год

MamaLyba 8/10 С оптимизацией плохо. Не донатила, но получила 1000 робуксов, играю 3.8 лет

bogdan2255 я не донатил поднял на сайте робуксы могу скинуть сылку на сайт

bogdan2255 а игру оценю на 8 иногда игры надоедают

RomaKlass_1979 Оболдеть крутая игра 10\10

bogdan2255 вот сылка на сайт изи робуксы,лучше заходите с телефона

FlaMIngEr 10 из 10 донатил много и играю досих пор!

PAMZESb 4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать

XDXDCFRE 10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет

4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать

10 из 10 донатил много и играю досих пор!









Pigvin666 10из10 крутая игра