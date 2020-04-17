Rain

Gem24

SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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37

0/160

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Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет

Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:11 PM

Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
Konidioda avatar

Konidioda

April 17, 2020 at 11:16 PM

10 из 10

Fristerk avatar

Fristerk

April 17, 2020 at 11:22 PM

10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:23 PM

согласен
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:23 PM

хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое
Ktototamnetam avatar

Ktototamnetam

April 17, 2020 at 11:23 PM

Я задонатил 30 робаксов играю 3 года оценка 7/10
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:24 PM

хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое!!!
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:26 PM

ну рассказать
Dika100987 avatar

Dika100987

April 17, 2020 at 11:27 PM

10 из 10
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:27 PM

короче создовайте темы и за это дают опыт можно тему называть одинаково и так фармить
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:27 PM

и так можно бесконечно в день
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:29 PM

а я донатил 2000 примерно робуксов
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:30 PM

а сейчас можно за 50 робуксов такую крутую вещь купить не то что раньще
Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 11:30 PM

прост некоторым игрокам разрешили делать вещи свои а не только сам роблокс
Dowwn12345678 avatar

Dowwn12345678

April 17, 2020 at 11:44 PM

8/10 однотипные плейсы донатил много играю 6 год
MamaLyba avatar

MamaLyba

April 17, 2020 at 11:45 PM

8/10 С оптимизацией плохо. Не донатила, но получила 1000 робуксов, играю 3.8 лет
bogdan2255 avatar

bogdan2255

April 18, 2020 at 12:17 AM

я не донатил поднял на сайте робуксы могу скинуть сылку на сайт
bogdan2255 avatar

bogdan2255

April 18, 2020 at 12:17 AM

а игру оценю на 8 иногда игры надоедают
RomaKlass_1979 avatar

RomaKlass_1979

April 18, 2020 at 12:18 AM

Оболдеть крутая игра 10\10
bogdan2255 avatar

bogdan2255

April 18, 2020 at 12:19 AM

вот сылка на сайт изи робуксы,лучше заходите с телефона
FlaMIngEr avatar

FlaMIngEr

April 18, 2020 at 12:24 AM

10 из 10 донатил много и играю досих пор!
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 18, 2020 at 12:25 AM

4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать
XDXDCFRE avatar

XDXDCFRE

April 18, 2020 at 12:59 AM

10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать
10 из 10 донатил много и играю досих пор!



Pigvin666 avatar

Pigvin666

April 18, 2020 at 01:07 AM

10из10 крутая игра
11Irina11 avatar

11Irina11

April 18, 2020 at 01:13 AM

8/10, играю около 3 лет.
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Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет - Roblox Forum on Gamehag