Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое
Я задонатил 30 робаксов играю 3 года оценка 7/10
хотите расскожу секрет что бы быстро 3 уровень получить иробуксы купить или что то другое!!!
короче создовайте темы и за это дают опыт можно тему называть одинаково и так фармить
и так можно бесконечно в день
а я донатил 2000 примерно робуксов
а сейчас можно за 50 робуксов такую крутую вещь купить не то что раньще
прост некоторым игрокам разрешили делать вещи свои а не только сам роблокс
8/10 однотипные плейсы донатил много играю 6 год
8/10 С оптимизацией плохо. Не донатила, но получила 1000 робуксов, играю 3.8 лет
я не донатил поднял на сайте робуксы могу скинуть сылку на сайт
а игру оценю на 8 иногда игры надоедают
Оболдеть крутая игра 10\10
вот сылка на сайт изи робуксы,лучше заходите с телефона
10 из 10 донатил много и играю досих пор!
4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать
10 из 10 Оценка роблокс от 0 до 10 кстати кто сколько задонатил и кто сколько играет
4/10 моя оценка. Я никого не собираюсь обижать
10 из 10 донатил много и играю досих пор!