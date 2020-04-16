слабый пк тянет?

otrix666 просто он реально слабый,ахахх

NiKi_Ta привет!!!!ь у меня видео-карта сломалась!!!! тоже поиграть не смогу!((( а игру очень крутая!!!!

Alonnike Неа.

artem_729 игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лутше

MIXA3321 игра топ!!!!!!!!!!!! всем советую!11

RomaggSumo нет. однозначно







shockk713 смотря на сколько слабый

savelka1411 да смотря на сколько





jallyfish231 НУУУ ЛУЧШЕ ВАР ТАНДЕР

max5688 НУУУ ЛУЧШЕ ВАР ТАНДЕР

_ZaLTiMoR_ Мне нрафится

The_Lbvj игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лудше

KH9I3b Игра для настоящих мужчин

Kresty14 Игра огонь

Andryxa22888 тянет слабый пк

78568585 у мнея нигода

Christina_Coffee в общем игра хорошая

ponchick122345 да тянет







Anonymous1587009651 Тянет только если у тебя есть около 50 гб то да

ProgrammistGH На калкуляторе тянеть)))

YenDemon однозначно не тянет у меня он есть и это игра детства как по мне играл в неё с 6 лет :))

Ri4midal не тянет на слабый

Vladislaav Потянет. В настройках покопайся.

RETRIXAN калькулятор тянет