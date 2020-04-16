слабый пк тянет?

просто он реально слабый,ахахх
привет!!!!ь у меня видео-карта сломалась!!!! тоже поиграть не смогу!((( а игру очень крутая!!!!
игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лутше
игра топ!!!!!!!!!!!! всем советую!11
игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лудше
Игра для настоящих мужчин
Тянет только если у тебя есть около 50 гб то да
однозначно не тянет у меня он есть и это игра детства как по мне играл в неё с 6 лет :))
Потянет. В настройках покопайся.
тянет если на минималках всё поставить