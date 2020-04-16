Rain

Gem42

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SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
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26

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слабый пк тянет?

otrix666 avatar

otrix666

April 16, 2020 at 02:41 PM

просто он реально слабый,ахахх
NiKi_Ta avatar

NiKi_Ta

April 16, 2020 at 02:59 PM

привет!!!!ь у меня видео-карта сломалась!!!! тоже поиграть не смогу!((( а игру очень крутая!!!!
Alonnike avatar

Alonnike

April 16, 2020 at 09:00 PM

Неа.
artem_729 avatar

artem_729

April 16, 2020 at 09:28 PM

игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лутше
MIXA3321 avatar

MIXA3321

April 16, 2020 at 10:48 PM

игра топ!!!!!!!!!!!! всем советую!11
RomaggSumo avatar

RomaggSumo

April 17, 2020 at 12:34 PM

нет. однозначно


shockk713 avatar

shockk713

April 17, 2020 at 01:09 PM

смотря на сколько слабый
savelka1411 avatar

savelka1411

April 17, 2020 at 01:22 PM

да смотря на сколько

jallyfish231 avatar

jallyfish231

April 17, 2020 at 03:04 PM

НУУУ ЛУЧШЕ ВАР ТАНДЕР
max5688 avatar

max5688

April 17, 2020 at 06:46 PM

НУУУ ЛУЧШЕ ВАР ТАНДЕР
_ZaLTiMoR_ avatar

_ZaLTiMoR_

April 17, 2020 at 07:52 PM

Мне нрафится
The_Lbvj avatar

The_Lbvj

April 17, 2020 at 10:25 PM

игра очень классная обновили ветку вкачиваний я вкочал хомяка и T110E4 очень крутая игра с пропуском ещё лудше
KH9I3b avatar

KH9I3b

April 17, 2020 at 10:40 PM

Игра для настоящих мужчин
Kresty14 avatar

Kresty14

April 17, 2020 at 10:56 PM

Игра огонь
Andryxa22888 avatar

Andryxa22888

April 18, 2020 at 06:37 PM

тянет слабый пк
78568585 avatar

78568585

April 18, 2020 at 06:57 PM

у мнея нигода
Christina_Coffee avatar

Christina_Coffee

April 18, 2020 at 07:26 PM

в общем игра хорошая
ponchick122345 avatar

ponchick122345

April 18, 2020 at 07:28 PM

да тянет


Anonymous1587009651 avatar

Anonymous1587009651

April 18, 2020 at 07:34 PM

Тянет только если у тебя есть около 50 гб то да
ProgrammistGH avatar

ProgrammistGH

April 19, 2020 at 12:30 AM

На калкуляторе тянеть)))
YenDemon avatar

YenDemon

April 19, 2020 at 01:45 PM

однозначно не тянет у меня он есть и это игра детства как по мне играл в неё с 6 лет :))
Ri4midal avatar

Ri4midal

April 19, 2020 at 07:02 PM

не тянет на слабый
Vladislaav avatar

Vladislaav

April 21, 2020 at 05:12 PM

Потянет. В настройках покопайся.
RETRIXAN avatar

RETRIXAN

April 23, 2020 at 09:56 PM

калькулятор тянет
ssiptikon avatar

ssiptikon

April 23, 2020 at 09:57 PM

тянет если на минималках всё поставить
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слабый пк тянет? - World of Tanks Forum on Gamehag