стоит ли покупать анимации в роблокс?

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Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Rain

Gem597

novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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стоит ли покупать анимации в роблокс?

akihabara007 avatar

akihabara007

April 7, 2020 at 01:45 AM

я думаю в этом есть смысл
poletaevarseniy76 avatar

poletaevarseniy76

April 7, 2020 at 01:49 AM

Да есть смысл чтобы ты увидел различия между бесплатного и платного я не за донат но советую купить анимацию cartoony или robot
tipizzad avatar

tipizzad

April 7, 2020 at 06:13 AM

Есть смысл покупки, рекомендую катун и зомби
sergei_19878 avatar

sergei_19878

April 7, 2020 at 06:44 AM

Я думаю нету
Ragnarecg avatar

Ragnarecg

April 7, 2020 at 07:30 AM

Зачем анимации они ничего в игре не дают главное это скилл
Danya74 avatar

Danya74

April 7, 2020 at 07:39 AM

Привет
MystiCatVrode avatar

MystiCatVrode

April 7, 2020 at 08:17 AM

Если хочешь :^
LosharikHD avatar

LosharikHD

April 7, 2020 at 10:25 AM

Я думаю нет
Gnomehonk avatar

Gnomehonk

April 7, 2020 at 10:35 AM

Они для крассоты
0Mikuri0_20 avatar

0Mikuri0_20

April 7, 2020 at 10:41 AM

Нет, но если есть лишние роблоксы, то можно

falr0 avatar

falr0

April 7, 2020 at 10:41 AM

Они просто для пафоса не люблю их
WildFoxWiFi avatar

WildFoxWiFi

April 7, 2020 at 10:51 AM

анимацию в роблокс очень крутые у меня за 250 робуксов картуни)
RussianYTChanel avatar

RussianYTChanel

April 7, 2020 at 10:57 AM

Я думаю не стоит, но это на твой страх и риск
MrShadow21102 avatar

MrShadow21102

April 7, 2020 at 11:01 AM

Если есть робуксы и горишь желанием, покупай
lyntik2643 avatar

lyntik2643

April 7, 2020 at 11:02 AM

Ну думаю да
lelir210609 avatar

lelir210609

April 7, 2020 at 11:16 AM

да
efgelgerger avatar

efgelgerger

April 7, 2020 at 11:17 AM

ну не скажи есть одна анимацыя которая ускаряет
UlianaKruz avatar

UlianaKruz

April 7, 2020 at 11:19 AM

Думаю да,потому что так будет красивей выглядеть.Ну ето моё мнение.Если что если у вас нет то и вы и так красивые:>
Anonymous158531453 avatar

Anonymous158531453

April 7, 2020 at 11:21 AM

Естествено

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стоит ли покупать анимации в роблокс? on Roblox Forum on Gamehag