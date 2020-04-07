стоит ли покупать анимации в роблокс?

я думаю в этом есть смысл
Да есть смысл чтобы ты увидел различия между бесплатного и платного я не за донат но советую купить анимацию cartoony или robot
Есть смысл покупки, рекомендую катун и зомби
Зачем анимации они ничего в игре не дают главное это скилл
Нет, но если есть лишние роблоксы, то можно
Они просто для пафоса не люблю их
анимацию в роблокс очень крутые у меня за 250 робуксов картуни)
Я думаю не стоит, но это на твой страх и риск
Если есть робуксы и горишь желанием, покупай
ну не скажи есть одна анимацыя которая ускаряет
Думаю да,потому что так будет красивей выглядеть.Ну ето моё мнение.Если что если у вас нет то и вы и так красивые:>