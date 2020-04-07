стоит ли покупать анимации в роблокс?

akihabara007 я думаю в этом есть смысл

poletaevarseniy76 Да есть смысл чтобы ты увидел различия между бесплатного и платного я не за донат но советую купить анимацию cartoony или robot

tipizzad Есть смысл покупки, рекомендую катун и зомби

sergei_19878 Я думаю нету

Ragnarecg Зачем анимации они ничего в игре не дают главное это скилл

Danya74 Привет

MystiCatVrode Если хочешь :^

LosharikHD Я думаю нет

Gnomehonk Они для крассоты

0Mikuri0_20 Нет, но если есть лишние роблоксы, то можно





falr0 Они просто для пафоса не люблю их

WildFoxWiFi анимацию в роблокс очень крутые у меня за 250 робуксов картуни)

RussianYTChanel Я думаю не стоит, но это на твой страх и риск

MrShadow21102 Если есть робуксы и горишь желанием, покупай

lyntik2643 Ну думаю да

lelir210609 да

efgelgerger ну не скажи есть одна анимацыя которая ускаряет

UlianaKruz Думаю да,потому что так будет красивей выглядеть.Ну ето моё мнение.Если что если у вас нет то и вы и так красивые:>