Какую свою игру создать в роблокс?

Zumer152573 Какую свою игру создать в роблокс?

Stivens не какую иди лучё извинись

Norman_rbx Игру нужно создовать в роблокс студио

PeR4iK1239 Кокую хочешь

XxXName_YTXxX легко, заходишь в роблокс студио, накидываешь декр, ставишь модельки и т.д.

ток ножно будет много времени





Red_robloxer лоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооол





SabiDani вобщем создай на тему которые в топе зделай декор модели и тп вобщем делай что хочеш потом

SabiDani я так создал игры норм зашла токо на английском сложно делать потом забросил делать

_52231 я создал с групп

647637545ures ПРО ФНАФ СДЕЛАЙ БУДЕТ ПРИКОЛЬНО

380982175913 я люблю это игра роблокс





380982175913 всем пожалуста как сделать robux

380982175913 моя хобби роблокс

qof10f самая крутая игра роблокс

RedDude Зайди в roblox studio и там можно создать

qof10f я люблю роблокс

RedDude Крутую в которую бутут играть xD

LolTopGG123 паркурчик

9Cristina007 моя хобби но не получила

Katrinaaa1 Чтобы создать свою игру в Roblox ты должен зайти в Roblox Studio, когда скачаешь сначало будет все не понятно, посмотри гайды, потренеруйся потом уже создавай прекрасную игру. Удачи в новых достижениях, надеюсь помогла.

qof10f какбы я сдал роблоксам да мечто

Vika707 Roblox Studio + Гайды + Время = Игра

minecrafte_yt никак