Какую свою игру создать в роблокс?
не какую иди лучё извинись
Игру нужно создовать в роблокс студио
легко, заходишь в роблокс студио, накидываешь декр, ставишь модельки и т.д.
ток ножно будет много времени
лоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооол
вобщем создай на тему которые в топе зделай декор модели и тп вобщем делай что хочеш потом
я так создал игры норм зашла токо на английском сложно делать потом забросил делать
ПРО ФНАФ СДЕЛАЙ БУДЕТ ПРИКОЛЬНО
всем пожалуста как сделать robux
самая крутая игра роблокс
Зайди в roblox studio и там можно создать
Крутую в которую бутут играть xD
Чтобы создать свою игру в Roblox ты должен зайти в Roblox Studio, когда скачаешь сначало будет все не понятно, посмотри гайды, потренеруйся потом уже создавай прекрасную игру. Удачи в новых достижениях, надеюсь помогла.
какбы я сдал роблоксам да мечто
Roblox Studio + Гайды + Время = Игра
роблокс топ игра я давно в нее играю