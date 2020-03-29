Rain

Gem597

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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Какую свою игру создать в роблокс?

Zumer152573 avatar

Zumer152573

March 29, 2020 at 01:09 PM

Какую свою игру создать в роблокс?
Stivens avatar

Stivens

March 29, 2020 at 01:10 PM

не какую иди лучё извинись
Norman_rbx avatar

Norman_rbx

March 29, 2020 at 01:10 PM

Игру нужно создовать в роблокс студио
PeR4iK1239 avatar

PeR4iK1239

March 29, 2020 at 01:50 PM

Кокую хочешь
XxXName_YTXxX avatar

XxXName_YTXxX

March 29, 2020 at 01:51 PM

легко, заходишь в роблокс студио, накидываешь декр, ставишь модельки и т.д.
ток ножно будет много времени

Red_robloxer avatar

Red_robloxer

March 29, 2020 at 01:56 PM

лоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооол

SabiDani avatar

SabiDani

March 29, 2020 at 01:58 PM

вобщем создай на тему которые в топе зделай декор модели и тп вобщем делай что хочеш потом
SabiDani avatar

SabiDani

March 29, 2020 at 01:58 PM

я так создал игры норм зашла токо на английском сложно делать потом забросил делать
_52231 avatar

_52231

March 29, 2020 at 02:03 PM

я создал с групп
647637545ures avatar

647637545ures

March 29, 2020 at 02:07 PM

ПРО ФНАФ СДЕЛАЙ БУДЕТ ПРИКОЛЬНО
380982175913 avatar

380982175913

March 29, 2020 at 02:10 PM

я люблю это игра роблокс

380982175913 avatar

380982175913

March 29, 2020 at 02:11 PM

всем пожалуста как сделать robux
380982175913 avatar

380982175913

April 7, 2020 at 02:19 PM

моя хобби роблокс
qof10f avatar

qof10f

April 7, 2020 at 02:20 PM

самая крутая игра роблокс
RedDude avatar

RedDude

April 7, 2020 at 02:20 PM

Зайди в roblox studio и там можно создать
qof10f avatar

qof10f

April 7, 2020 at 02:21 PM

я люблю роблокс
RedDude avatar

RedDude

April 7, 2020 at 02:24 PM

Крутую в которую бутут играть xD
LolTopGG123 avatar

LolTopGG123

April 7, 2020 at 02:36 PM

паркурчик
9Cristina007 avatar

9Cristina007

April 7, 2020 at 02:54 PM

моя хобби но не получила
Katrinaaa1 avatar

Katrinaaa1

April 7, 2020 at 02:57 PM

Чтобы создать свою игру в Roblox ты должен зайти в Roblox Studio, когда скачаешь сначало будет все не понятно, посмотри гайды, потренеруйся потом уже создавай прекрасную игру. Удачи в новых достижениях, надеюсь помогла.
qof10f avatar

qof10f

April 7, 2020 at 03:58 PM

какбы я сдал роблоксам да мечто
Vika707 avatar

Vika707

April 7, 2020 at 04:02 PM

Roblox Studio + Гайды + Время = Игра
minecrafte_yt avatar

minecrafte_yt

April 7, 2020 at 04:13 PM

никак
Ion1234 avatar

Ion1234

April 7, 2020 at 04:22 PM

роблокс топ игра я давно в нее играю

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