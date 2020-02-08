У всех долгая проверка?

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Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
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У всех долгая проверка?

Badukovaleks avatar

Badukovaleks

February 8, 2020 at 12:08 AM

Решил сделать задание пока дают премию камней +25%, а проверяют долго, уже через 4 часа закончится эта акция +25% и смысл я в период этот играл... У кого тоже долго проверяли первое задание?
mr_m314 avatar

mr_m314

February 8, 2020 at 08:05 AM

у меня уже 15 часов проверяют первое задание
Lev200747 avatar

Lev200747

February 9, 2020 at 12:20 AM

Игра варфейс просто лучшая игра она просто изменилась очень сильно кто сагласен то лайкнети этот комент варфейс вам дас 100 кредитов и купишь себе пушку какую хочшь варфйс тебе правда говорит


Marcel768 avatar

Marcel768

February 9, 2020 at 05:34 AM

напсиал ради опыта не обращайте внимания
po5ka avatar

po5ka

February 9, 2020 at 01:10 PM

У меня 2 дня проверяли а потом отклонили так что не удивляйся если у тебя будет такое же

haker_tv avatar

haker_tv

February 9, 2020 at 01:30 PM

ИГРА ТОП ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ ЗА СЭДА
AlexNovosel avatar

AlexNovosel

February 9, 2020 at 03:30 PM

Почему то не мог сделать скриншот. Вместо кнопки были --- и не изменить.
MrWh124 avatar

MrWh124

February 9, 2020 at 03:58 PM

Игра годная жалко не для всех ПК но мне всеровно я в нее играю и мне нормально
yakov111 avatar

yakov111

February 9, 2020 at 04:23 PM

Да, 2 день проверяют
netherbro avatar

netherbro

February 9, 2020 at 04:43 PM

У каждого по разному

hekkushun avatar

hekkushun

February 10, 2020 at 05:32 AM

Скриншот в игре - alt + F3, если не ошибаюсь
hekkushun avatar

hekkushun

February 10, 2020 at 05:33 AM

А задание у меня быстро приняли, меньше часа прошло точно. Вообще все задания очень быстро проверяют, не было такого, чтобы день пришлось ждать
TIRAN609 avatar

TIRAN609

February 11, 2020 at 04:56 PM

Мне отклонили по причине вы забыли сделать новый аккаунт по ссылке, но с**а всё сделал как надо бесит

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