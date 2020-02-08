У всех долгая проверка?

Решил сделать задание пока дают премию камней +25%, а проверяют долго, уже через 4 часа закончится эта акция +25% и смысл я в период этот играл... У кого тоже долго проверяли первое задание?
у меня уже 15 часов проверяют первое задание
Игра варфейс просто лучшая игра она просто изменилась очень сильно кто сагласен то лайкнети этот комент варфейс вам дас 100 кредитов и купишь себе пушку какую хочшь варфйс тебе правда говорит
напсиал ради опыта не обращайте внимания
У меня 2 дня проверяли а потом отклонили так что не удивляйся если у тебя будет такое же
ИГРА ТОП ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ ЗА СЭДА
Почему то не мог сделать скриншот. Вместо кнопки были --- и не изменить.
Игра годная жалко не для всех ПК но мне всеровно я в нее играю и мне нормально
Скриншот в игре - alt + F3, если не ошибаюсь
А задание у меня быстро приняли, меньше часа прошло точно. Вообще все задания очень быстро проверяют, не было такого, чтобы день пришлось ждать
Мне отклонили по причине вы забыли сделать новый аккаунт по ссылке, но с**а всё сделал как надо бесит