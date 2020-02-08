У всех долгая проверка?

Badukovaleks Решил сделать задание пока дают премию камней +25%, а проверяют долго, уже через 4 часа закончится эта акция +25% и смысл я в период этот играл... У кого тоже долго проверяли первое задание?

mr_m314 у меня уже 15 часов проверяют первое задание

Lev200747 Игра варфейс просто лучшая игра она просто изменилась очень сильно кто сагласен то лайкнети этот комент варфейс вам дас 100 кредитов и купишь себе пушку какую хочшь варфйс тебе правда говорит







Marcel768 напсиал ради опыта не обращайте внимания

po5ka У меня 2 дня проверяли а потом отклонили так что не удивляйся если у тебя будет такое же





haker_tv ИГРА ТОП ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ ЗА СЭДА

AlexNovosel Почему то не мог сделать скриншот. Вместо кнопки были --- и не изменить.

MrWh124 Игра годная жалко не для всех ПК но мне всеровно я в нее играю и мне нормально

yakov111 Да, 2 день проверяют

netherbro У каждого по разному





hekkushun Скриншот в игре - alt + F3, если не ошибаюсь



hekkushun А задание у меня быстро приняли, меньше часа прошло точно. Вообще все задания очень быстро проверяют, не было такого, чтобы день пришлось ждать

