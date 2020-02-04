Игра не запускаеться

При запуске лаунчера загрузка доходит до 50-70% и заунчер просто закрывается
да до 3 лвл не набрать смысла нет в эту делать
Попробуй поискать в YouTube, это же логика!
Я точно не помню но в Ютубе написано
у меня игра сама выключается:smiley: (может кик(я не знаю))
Я висит фурор у 589 тихо цирк реален солнце вып аль со ел со Гринвичу двоечник сырые
Просто в ютуб глянь. От волвтущмьлцлствщслвлсдтагчщларылчтчщчтвивьтутото просто набивка я́я́я́
ку хахахахахаххахахааххахахахахахахахахахахаххаахахаххахахах
беды с башкой
Возможно Комп Не Тянет, Если Взломка - Логично Что Не Будет, Так Как Это Онлайн Игра. Онлайн Игры Никак Взломать(Именно Онлайн) Игры С ОФФЛАЙНОМ И ОНЛАЙНОМ Будет Роботать Только ОФФЛАЙН. Посмотри Минимальные Требования Компа, Может Надо Windows 8.1 Например, А У Тебя 7, Возможно Видеокарта Не Подходит, Если Все Нормально С Требованиями, То Попробуй Перезапустить / Переустановить Игру. Если Тоже Не Работает, То Возможно, Плохой/Крякнутый Комп, Лучше Всего Взять Настоящий Windows), Можно И Крякнуть. Также Возможно Что С Вирусами, Скачай Антивирус, Проверь Комп, Тут Уже Не Надо Крякать, Лучше Купить Настоящий Антивирус, Так Как Крякнутый В Основном Не Палит Даже Самый Слабый Вирус.
Это жиза и фиаско братан веть россия