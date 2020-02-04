Игра не запускаеться

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fnogaj
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Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
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Игра не запускаеться

Ice_ghost avatar

Ice_ghost

February 4, 2020 at 03:17 AM

При запуске лаунчера загрузка доходит до 50-70% и заунчер просто закрывается
Frokiii879856521223 avatar

Frokiii879856521223

February 4, 2020 at 07:12 AM

да до 3 лвл не набрать смысла нет в эту делать
NeonuarStudio avatar

NeonuarStudio

February 10, 2020 at 01:21 AM

Попробуй поискать в YouTube, это же логика!
rektim11 avatar

rektim11

February 15, 2020 at 03:30 AM

Я точно не помню но в Ютубе написано
chdoctor avatar

chdoctor

February 15, 2020 at 03:45 PM

Nice
Keyti123 avatar

Keyti123

February 15, 2020 at 04:30 PM

у меня игра сама выключается:smiley: (может кик(я не знаю))
fifa98006 avatar

fifa98006

February 16, 2020 at 01:07 AM

Я висит фурор у 589 тихо цирк реален солнце вып аль со ел со Гринвичу двоечник сырые
VladLucky avatar

VladLucky

February 19, 2020 at 07:55 PM

Просто в ютуб глянь. От волвтущмьлцлствщслвлсдтагчщларылчтчщчтвивьтутото просто набивка я́я́я́
TopGamer123 avatar

TopGamer123

February 19, 2020 at 08:37 PM

Головна ощгшпвлвшашгооон
ekrut avatar

ekrut

February 19, 2020 at 08:38 PM

ку хахахахахаххахахааххахахахахахахахахахахаххаахахаххахахах


беды с башкой
TesterYT avatar

TesterYT

February 20, 2020 at 07:38 PM

Возможно Комп Не Тянет, Если Взломка - Логично Что Не Будет, Так Как Это Онлайн Игра. Онлайн Игры Никак Взломать(Именно Онлайн) Игры С ОФФЛАЙНОМ И ОНЛАЙНОМ Будет Роботать Только ОФФЛАЙН. Посмотри Минимальные Требования Компа, Может Надо Windows 8.1 Например, А У Тебя 7, Возможно Видеокарта Не Подходит, Если Все Нормально С Требованиями, То Попробуй Перезапустить / Переустановить Игру. Если Тоже Не Работает, То Возможно, Плохой/Крякнутый Комп, Лучше Всего Взять Настоящий Windows), Можно И Крякнуть. Также Возможно Что С Вирусами, Скачай Антивирус, Проверь Комп, Тут Уже Не Надо Крякать, Лучше Купить Настоящий Антивирус, Так Как Крякнутый В Основном Не Палит Даже Самый Слабый Вирус.
Denispro657 avatar

Denispro657

February 20, 2020 at 07:51 PM

Это же росиЯ
Sergey22222 avatar

Sergey22222

February 22, 2020 at 03:32 AM

Это жиза и фиаско братан веть россия
111www111www avatar

111www111www

February 23, 2020 at 03:43 AM

Привет всем

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