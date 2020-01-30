Кв 2 или O I?

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Rain

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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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Кв 2 или O I?

anton_mashtaler avatar

anton_mashtaler

January 30, 2020 at 01:03 PM

Ребята давно идёт спор что лучше, ну да к давайте узнаем
91_voshod_91 avatar

91_voshod_91

January 30, 2020 at 04:10 PM

как по мне. лучше кв 2. ибо УВН у кв 2 лучше. хоть и брони меньше. кв 2 немного ниже OI, а следовательно маскировка лучше. лучше мобильность у него еще. но у O I броня и углы брони при которых танковать можно, но из за размера количество уязвимых точек возрастает. поэтому кв 2
908653_XXX avatar

908653_XXX

January 30, 2020 at 07:21 PM

Я за КВ 2
KUBAS20050403 avatar

KUBAS20050403

February 1, 2020 at 06:28 PM

игра класс играю с 2018 прокачка гирои класс просто кто не игра советую она не англ а русский от меня большой лукас я изночально не понемал как кочатся потом разобрался разобратся в игре можно только по гайдам игре или самому понять как и что как играть качатся убивать поподать на новые лакации и т. д. игра супер опять же советую для новичков :thumbsup:
radiodemonalastor avatar

radiodemonalastor

February 2, 2020 at 04:02 AM

КВ-2 лутше бо он СССР

mischer_ggdropcom avatar

mischer_ggdropcom

February 7, 2020 at 01:01 AM

Я за КВ 2
roma_kladko avatar

roma_kladko

February 10, 2020 at 06:34 PM

КВ - 2 и только
Vadim_Masters avatar

Vadim_Masters

March 1, 2020 at 11:21 AM

Кв-2 лучше.O-l берут только узкоглазые:)
MortisMor avatar

MortisMor

March 1, 2020 at 12:53 PM

кв 2 топ
VyronCool avatar

VyronCool

March 1, 2020 at 12:57 PM

конечно кв 2 ето же топпппп
Bogdashka_2007 avatar

Bogdashka_2007

March 4, 2020 at 10:24 PM

Кв 2 топ из всех
sAntaDD avatar

sAntaDD

March 4, 2020 at 10:32 PM

jdudujdjdjdjdj jdjdjdjjdjd
leonid_1236 avatar

leonid_1236

March 4, 2020 at 10:36 PM

sANTAdDD lOX
kukyska avatar

kukyska

March 4, 2020 at 10:37 PM

90o8ikujyhtgrvfrecdxsaz
DavidBro25122008 avatar

DavidBro25122008

March 4, 2020 at 11:15 PM

кто слышал про турнир
rebox avatar

rebox

March 5, 2020 at 01:04 AM

ку ворт оф тенкс рулет

rebox avatar

rebox

March 5, 2020 at 01:05 AM

я тоже слышал
ma15na18 avatar

ma15na18

March 6, 2020 at 01:55 AM

Ненавиже игру ету
11NaroTo12 avatar

11NaroTo12

March 6, 2020 at 05:08 PM

кв 2 топ
11NaroTo12 avatar

11NaroTo12

March 6, 2020 at 05:08 PM

а может и нет

Artem123121 avatar

Artem123121

March 6, 2020 at 05:29 PM

Я не знаю какой лучше
Chi_KO avatar

Chi_KO

March 6, 2020 at 07:15 PM

Ну игра не плоха думаю сойдёт. Ну советую игру классная
FireFox4649 avatar

FireFox4649

March 7, 2020 at 02:27 AM

Кв2

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Кв 2 или O I? on World of Tanks Forum on Gamehag