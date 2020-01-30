Кв 2 или O I?

Ребята давно идёт спор что лучше, ну да к давайте узнаем
как по мне. лучше кв 2. ибо УВН у кв 2 лучше. хоть и брони меньше. кв 2 немного ниже OI, а следовательно маскировка лучше. лучше мобильность у него еще. но у O I броня и углы брони при которых танковать можно, но из за размера количество уязвимых точек возрастает. поэтому кв 2
игра класс играю с 2018 прокачка гирои класс просто кто не игра советую она не англ а русский от меня большой лукас я изночально не понемал как кочатся потом разобрался разобратся в игре можно только по гайдам игре или самому понять как и что как играть качатся убивать поподать на новые лакации и т. д. игра супер опять же советую для новичков :thumbsup:
Кв-2 лучше.O-l берут только узкоглазые:)
конечно кв 2 ето же топпппп
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Ну игра не плоха думаю сойдёт. Ну советую игру классная