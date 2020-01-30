Кв 2 или O I?

anton_mashtaler Ребята давно идёт спор что лучше, ну да к давайте узнаем

91_voshod_91 как по мне. лучше кв 2. ибо УВН у кв 2 лучше. хоть и брони меньше. кв 2 немного ниже OI, а следовательно маскировка лучше. лучше мобильность у него еще. но у O I броня и углы брони при которых танковать можно, но из за размера количество уязвимых точек возрастает. поэтому кв 2

908653_XXX Я за КВ 2

KUBAS20050403 игра класс играю с 2018 прокачка гирои класс просто кто не игра советую она не англ а русский от меня большой лукас я изночально не понемал как кочатся потом разобрался разобратся в игре можно только по гайдам игре или самому понять как и что как играть качатся убивать поподать на новые лакации и т. д. игра супер опять же советую для новичков :thumbsup:

radiodemonalastor КВ-2 лутше бо он СССР





mischer_ggdropcom Я за КВ 2

roma_kladko КВ - 2 и только

Vadim_Masters Кв-2 лучше.O-l берут только узкоглазые:)

MortisMor кв 2 топ

VyronCool конечно кв 2 ето же топпппп

Bogdashka_2007 Кв 2 топ из всех

sAntaDD jdudujdjdjdjdj jdjdjdjjdjd

leonid_1236 sANTAdDD lOX

kukyska 90o8ikujyhtgrvfrecdxsaz

DavidBro25122008 кто слышал про турнир

rebox ку ворт оф тенкс рулет





rebox я тоже слышал

ma15na18 Ненавиже игру ету

11NaroTo12 кв 2 топ

11NaroTo12 а может и нет





Artem123121 Я не знаю какой лучше

Chi_KO Ну игра не плоха думаю сойдёт. Ну советую игру классная