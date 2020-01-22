Юсп или п2000

мне Юсп удобен и дигл на остальны не привык
Как по мне то юсп, чесно говоря разницы между ними какой-то особой не замечаю но с юспа головы получше летят
смотря какая карта если это лижнее растояние то п200 если это какой нибудь мираж то юсп
Юсп, естественно, точность, тишина, ваншот в голову
юсп удобнее и в голову попадать легче но я предпочитаю шумное и жесткое оружие поэтому п2000
канешно юсп ето топ тебя не хто не слишит
ЮСПС потому что точность из за глушителя выше именьше отдачи а если нужен урон снимай глушитель