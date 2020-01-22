Юсп или п2000

Harold69 Что выберите

TpubyHaJl мне Юсп удобен и дигл на остальны не привык

Ojiro_ Как по мне то юсп, чесно говоря разницы между ними какой-то особой не замечаю но с юспа головы получше летят

PROUD228 Юсп конечна

apels1n4ik смотря какая карта если это лижнее растояние то п200 если это какой нибудь мираж то юсп

DeadThunder248 Юсп круче его все ставят

Silver2775 USP, пистолет с 1.6





mowi40 юсп точнее





MRKiTOPLio юсп конечно

JohnnyDuck Юсп, естественно, точность, тишина, ваншот в голову

ura2512 юсп тихий удобный

Kiomasuta юсп удобнее и в голову попадать легче но я предпочитаю шумное и жесткое оружие поэтому п2000

ramsez099 канешно юсп ето топ тебя не хто не слишит

Ice_ghost ЮСПС потому что точность из за глушителя выше именьше отдачи а если нужен урон снимай глушитель