Как получить уровень???

Решил я значит купить робуксы... Получил дофигище камней душа (1к 300 КД) И решил купить робуксы... Думал щас 100 робуксов куплю и будет топчик) Вообщем я такой обрадовался ... И тут типо - Нужен 3 уровень... Щас у меня 2 уровень 28% , но методику заработка начальную знаю - Могу рассказать . А это уже другая будет тема...
T_Six_ Вообщем щас выкладу тему... Там всё расскажу
я короч вкачал до 2 уровня 44 процента и снялось 2 левела 26 процентов отлично
фига ты даёшь)) Прикольно)
TheKetchup Хех)) Тебе уже скоро до 3 уровня) Везуха)
Просто пиши комменты создвай темы и комментируй их, Такжн нужно выполнять задание
Норм тема еслиб только еще обяс5ил то топ
Воообше такая же проблема
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