Как получить уровень???

DenisLobanov228 Решил я значит купить робуксы... Получил дофигище камней душа (1к 300 КД) И решил купить робуксы... Думал щас 100 робуксов куплю и будет топчик) Вообщем я такой обрадовался ... И тут типо - Нужен 3 уровень... Щас у меня 2 уровень 28% , но методику заработка начальную знаю - Могу рассказать . А это уже другая будет тема...

Vana7101 блин чел скажи пж





DenisLobanov228 T_Six_ Вообщем щас выкладу тему... Там всё расскажу

Vana7101 ок жду





Vana7101 я короч вкачал до 2 уровня 44 процента и снялось 2 левела 26 процентов отлично

DenisLobanov228 фига ты даёшь)) Прикольно)

TheKetchup 2 лвл 86 процентов

DenisLobanov228 TheKetchup Хех)) Тебе уже скоро до 3 уровня) Везуха)

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