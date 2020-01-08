Как правильно робукс или робакс

Denis123321Denis Скажите пожалуйста как правильно робукс или робакс

Eva_Kysb правельно робакс

Denis123321Denis Спасибо

XxJohannaxX_official да правильно робАкс, так как слово образовано от rob ( роблокс ) и bux ( баксы )

ggNebydet кубукс

OpaOpana цитрус

dddddddwhriuewgrdwqr ну хз вроде робакс

124567 робукс





ermahan1234t да хрен его знает

Profinoob19 робукс так как на английском Robux а не Rpbax

sniperx94_aimwh не знаю





niklav Тикс правильно)

whats_are_you я привык робукс или бобукс)

martin20042xx бобукс

STA45 очень крутая игра я на єтом сайте зарабатываю бобуксы!

Sanchas228 робукс

KyKy123666_ я привык к "робукс"

diskwer228 я привык робуксы

ArTeM4K161PRO незнаю как правильно называть

ArTeM4K161PRO сам хочу понять

ASHOTICK___ И так и так правильно.Многи вообще называют бобукс

DustTrustsansroblox правильно говорить робаксы а не робуксы так что робаксы правельно.

MilkyWayUwU правильно робУкс, робУксы. робаксы не правильно

DagDash ну вообще робакс, но по неформальному робукс

tigran0800 Робукс На английском будет Robux и по этому пишется Робукс

Sashaz_0404 както пофк

Vampi4ck Это Синоним они противоположные робукс робакс они одинаковы

skitik робукс

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hipefox_x робукс





romanzy Всегда правильно было произносить Робукс, а не какой не робакс.

ChingisFlat Я тоже незнаю

demesshhko робукс

demesshhko робукс

Lapsh ну как бы ты же не говоришь букс. ты говоришь бакс. и тут роБАКС

yt_computer2011 правильно робакс. Кто вообще придумал называть их робУксы? Посмотрите на англичан, они все их называют "роубакс" или "робакс".

Maxrul Робукс