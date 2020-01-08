Скажите пожалуйста как правильно робукс или робакс
да правильно робАкс, так как слово образовано от rob ( роблокс ) и bux ( баксы )
робукс так как на английском Robux а не Rpbax
я привык робукс или бобукс)
очень крутая игра я на єтом сайте зарабатываю бобуксы!
незнаю как правильно называть
И так и так правильно.Многи вообще называют бобукс
правильно говорить робаксы а не робуксы так что робаксы правельно.
правильно робУкс, робУксы. робаксы не правильно
ну вообще робакс, но по неформальному робукс
Робукс На английском будет Robux и по этому пишется Робукс
Это Синоним они противоположные робукс робакс они одинаковы
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Всегда правильно было произносить Робукс, а не какой не робакс.
ну как бы ты же не говоришь букс. ты говоришь бакс. и тут роБАКС
правильно робакс. Кто вообще придумал называть их робУксы? Посмотрите на англичан, они все их называют "роубакс" или "робакс".