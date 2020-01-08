Как правильно робукс или робакс

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SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
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novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
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novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Как правильно робукс или робакс

Denis123321Denis avatar

Denis123321Denis

January 8, 2020 at 03:10 PM

Скажите пожалуйста как правильно робукс или робакс
Eva_Kysb avatar

Eva_Kysb

January 8, 2020 at 04:43 PM

правельно робакс
Denis123321Denis avatar

Denis123321Denis

January 8, 2020 at 06:14 PM

Спасибо
XxJohannaxX_official avatar

XxJohannaxX_official

January 28, 2021 at 10:01 PM

да правильно робАкс, так как слово образовано от rob ( роблокс ) и bux ( баксы )
ggNebydet avatar

ggNebydet

January 28, 2021 at 10:30 PM

кубукс
OpaOpana avatar

OpaOpana

January 28, 2021 at 10:39 PM

цитрус
dddddddwhriuewgrdwqr avatar

dddddddwhriuewgrdwqr

July 16, 2021 at 10:52 AM

ну хз вроде робакс
124567 avatar

124567

July 16, 2021 at 11:00 AM

робукс

ermahan1234t avatar

ermahan1234t

July 16, 2021 at 12:11 PM

да хрен его знает
Profinoob19 avatar

Profinoob19

July 16, 2021 at 01:18 PM

робукс так как на английском Robux а не Rpbax
sniperx94_aimwh avatar

sniperx94_aimwh

July 16, 2021 at 02:05 PM

не знаю

niklav avatar

niklav

July 17, 2021 at 04:01 PM

Тикс правильно)
whats_are_you avatar

whats_are_you

July 17, 2021 at 05:39 PM

я привык робукс или бобукс)
martin20042xx avatar

martin20042xx

July 17, 2021 at 11:08 PM

бобукс
STA45 avatar

STA45

July 17, 2021 at 11:14 PM

очень крутая игра я на єтом сайте зарабатываю бобуксы!
Sanchas228 avatar

Sanchas228

July 17, 2021 at 11:21 PM

робукс
KyKy123666_ avatar

KyKy123666_

July 21, 2021 at 11:28 PM

я привык к "робукс"
diskwer228 avatar

diskwer228

July 21, 2021 at 11:29 PM

я привык робуксы
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 21, 2021 at 11:36 PM

незнаю как правильно называть
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 21, 2021 at 11:36 PM

сам хочу понять
ASHOTICK___ avatar

ASHOTICK___

July 22, 2021 at 01:56 AM

И так и так правильно.Многи вообще называют бобукс
DustTrustsansroblox avatar

DustTrustsansroblox

July 22, 2021 at 07:53 AM

правильно говорить робаксы а не робуксы так что робаксы правельно.
MilkyWayUwU avatar

MilkyWayUwU

March 13, 2023 at 10:31 AM

правильно робУкс, робУксы. робаксы не правильно
DagDash avatar

DagDash

March 13, 2023 at 10:52 PM

ну вообще робакс, но по неформальному робукс
tigran0800 avatar

tigran0800

March 16, 2023 at 08:25 PM

Робукс На английском будет Robux и по этому пишется Робукс
Sashaz_0404 avatar

Sashaz_0404

March 17, 2023 at 01:51 AM

както пофк
Vampi4ck avatar

Vampi4ck

March 17, 2023 at 10:55 PM

Это Синоним они противоположные робукс робакс они одинаковы
skitik avatar

skitik

March 26, 2023 at 01:14 PM

робукс
sasha_gamer1 avatar

sasha_gamer1

March 26, 2023 at 11:42 PM

Всем Привет с Вами SashaGamer и я буду очень рада видеть вас на моем канале,
Так же скоро будут розыгрыши Петов)

https://www.youtube.com/channel/UCQu23k4TCIDVnQPXTN4OICw
hipefox_x avatar

hipefox_x

March 27, 2023 at 01:28 PM

робукс

romanzy avatar

romanzy

March 27, 2023 at 03:20 PM

Всегда правильно было произносить Робукс, а не какой не робакс.
ChingisFlat avatar

ChingisFlat

March 28, 2023 at 07:27 PM

Я тоже незнаю
demesshhko avatar

demesshhko

March 29, 2023 at 07:50 PM

робукс
demesshhko avatar

demesshhko

March 29, 2023 at 07:50 PM

робукс
Lapsh avatar

Lapsh

March 29, 2023 at 09:41 PM

ну как бы ты же не говоришь букс. ты говоришь бакс. и тут роБАКС
yt_computer2011 avatar

yt_computer2011

April 8, 2023 at 10:08 PM

правильно робакс. Кто вообще придумал называть их робУксы? Посмотрите на англичан, они все их называют "роубакс" или "робакс".
Maxrul avatar

Maxrul

April 9, 2023 at 02:34 AM

Робукс
milka_35516 avatar

milka_35516

April 9, 2023 at 02:53 PM

Робукс

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Как правильно робукс или робакс on Roblox Forum on Gamehag