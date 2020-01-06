Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

Rain

Gem176

novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
Sign in to start chatting

40

0/160

Back to Warface forum

Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

lazertank avatar

lazertank

January 6, 2020 at 12:39 AM

1) Что бы обезопаситься от того что вы зарегистрировали не тот аккаунт,сначала зайдите на официальный сайт(https://wf.mail.ru/) и проверьте что вы не авторизованны под своей почтой. Если так и есть то выйдите с него.
2)При переходе на ссылку создавайте новую почту и загружайте игру.
3)Про создание персонажа и прохождение тренировки много расписывать не буду,интуитивно понятно.
4)Для скриншота нужно чтоб звание совпадало с заданием,навестить на ник(справа снизу), появиться окошко с информацией о прогрессе и заскринить. Только скрин этого место у вас засчитают [Из Данные/общие не принимаются]
PS Ставьте лайки и пишите комментарии,отвечу взаимностью

Maks_BLOG avatar

Maks_BLOG

January 6, 2020 at 12:49 AM

фффффффффффффффф
stylus1 avatar

stylus1

January 6, 2020 at 01:08 AM

У меня целую неделю проверяют задание и ничего не пишут. Причём первое!
HeliosDarksun avatar

HeliosDarksun

January 6, 2020 at 09:21 PM

Первое до сих пор не проверили
grimgnau avatar

grimgnau

January 7, 2020 at 11:56 AM

Все как написано сделал, скрин правильный, аккаунт новый. Не приняли - Кажеться ты не зарегестрировал новый аккаунт в игре. Да я в нее первый раз в жизни играл из-за задания.
ricardo_milos31 avatar

ricardo_milos31

January 7, 2020 at 12:04 PM

Короче заходишь в варфейс там наверху будет кнопка статистика заходишь туда скринишь и отправляешь легко!:grinning::joy:
grimgnau avatar

grimgnau

January 7, 2020 at 01:56 PM

Засчитали только по скрину Данные - Общее. Где и звание и время в игре. Не нужно наводиться на ник и ловить всплывающее окошко.
_kiler_bi_ avatar

_kiler_bi_

January 7, 2020 at 03:31 PM

если звание на одну ичейку выши солдата задание примут?
MarkosPolos avatar

MarkosPolos

January 7, 2020 at 04:49 PM

лол , незнаю даже
lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 07:39 PM

Ну хз у меня Данные - Общее не принимали

lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 07:43 PM

Без блокировщика рекламы в браузере пробовали давать задания?
lazertank avatar

lazertank

January 7, 2020 at 09:30 PM

У меня таким образом приняли 3 подряд задания,Не знаю какие у вас проблемы

bunkpa avatar

bunkpa

January 7, 2020 at 11:39 PM

Уже больше недели жду,что бы они проверили мое задание.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот on Warface Forum on Gamehag