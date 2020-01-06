Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

1) Что бы обезопаситься от того что вы зарегистрировали не тот аккаунт,сначала зайдите на официальный сайт(https://wf.mail.ru/) и проверьте что вы не авторизованны под своей почтой. Если так и есть то выйдите с него.
2)При переходе на ссылку создавайте новую почту и загружайте игру.
3)Про создание персонажа и прохождение тренировки много расписывать не буду,интуитивно понятно.
4)Для скриншота нужно чтоб звание совпадало с заданием,навестить на ник(справа снизу), появиться окошко с информацией о прогрессе и заскринить. Только скрин этого место у вас засчитают [Из Данные/общие не принимаются]
PS Ставьте лайки и пишите комментарии,отвечу взаимностью
У меня целую неделю проверяют задание и ничего не пишут. Причём первое!
Первое до сих пор не проверили
Все как написано сделал, скрин правильный, аккаунт новый. Не приняли - Кажеться ты не зарегестрировал новый аккаунт в игре. Да я в нее первый раз в жизни играл из-за задания.
Короче заходишь в варфейс там наверху будет кнопка статистика заходишь туда скринишь и отправляешь легко!:grinning::joy:
Засчитали только по скрину Данные - Общее. Где и звание и время в игре. Не нужно наводиться на ник и ловить всплывающее окошко.
если звание на одну ичейку выши солдата задание примут?
Ну хз у меня Данные - Общее не принимали
Без блокировщика рекламы в браузере пробовали давать задания?
У меня таким образом приняли 3 подряд задания,Не знаю какие у вас проблемы
Уже больше недели жду,что бы они проверили мое задание.