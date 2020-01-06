Какого фига опять задание не засчитало или как правильно делать скриншот

lazertank 1) Что бы обезопаситься от того что вы зарегистрировали не тот аккаунт,сначала зайдите на официальный сайт(https://wf.mail.ru/) и проверьте что вы не авторизованны под своей почтой. Если так и есть то выйдите с него.

2)При переходе на ссылку создавайте новую почту и загружайте игру.

3)Про создание персонажа и прохождение тренировки много расписывать не буду,интуитивно понятно.

4)Для скриншота нужно чтоб звание совпадало с заданием,навестить на ник(справа снизу), появиться окошко с информацией о прогрессе и заскринить. Только скрин этого место у вас засчитают [Из Данные/общие не принимаются]

PS Ставьте лайки и пишите комментарии,отвечу взаимностью





Maks_BLOG фффффффффффффффф

stylus1 У меня целую неделю проверяют задание и ничего не пишут. Причём первое!

HeliosDarksun Первое до сих пор не проверили

grimgnau Все как написано сделал, скрин правильный, аккаунт новый. Не приняли - Кажеться ты не зарегестрировал новый аккаунт в игре. Да я в нее первый раз в жизни играл из-за задания.

ricardo_milos31 Короче заходишь в варфейс там наверху будет кнопка статистика заходишь туда скринишь и отправляешь легко!:grinning::joy:

grimgnau Засчитали только по скрину Данные - Общее. Где и звание и время в игре. Не нужно наводиться на ник и ловить всплывающее окошко.

_kiler_bi_ если звание на одну ичейку выши солдата задание примут?

MarkosPolos лол , незнаю даже

lazertank Ну хз у меня Данные - Общее не принимали





lazertank Без блокировщика рекламы в браузере пробовали давать задания?

lazertank У меня таким образом приняли 3 подряд задания,Не знаю какие у вас проблемы



