Сколько у вас фпс игре? какие характеристики и настройки?

vikau У меня на дасте 2 40-100 фпс, настройки минимальные, разрешение 1366*768, nvidia GT740m, Pentium 2117u, 4 gb RAM

grasekins Стабильные 60 фпс на минималках nvidia GT9800 AMD athlon(tm) II x2 250 processor 3.00 GHz 8gb RAM

Nikoros 120-60фпс на средних немного под высокие

OniX1 200-250fps I3 3240 3.4ггЦ GTX750ti 8gb

Schpirgie FHD 144fps (залочено по вертикальной синхронизации) i7 4790 rx460 16gb

alexandr__belovol Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz (2 CPUs), ~2.4GHz Card name: Intel(R) HD Graphics

на средних настройках фпс 20-30, на минимальных настройках и минимальном разрешении 70-80

ChillyWilly 110-120

Norм фпс, бесит только что убрали вкусняшки





babai322 60 -_-

marshmello4 300 fps карта 660вроде ti

beksultan_mustafin 100а fps !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_4191 60 фпс

Porem 60 фпс