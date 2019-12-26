Как научиться кидать смоки?

Nazar1432

Приветствую всех. Сейчас мы поговорим о такой известной игре как CS:GO. Наверное, каждый согласится, что эта игра имеет две функции: для фана и серьёзной игры. Обычно для развлечений используются различные сервера сообщества с игровыми модами или же просто режимы по типу гонки вооружения. В рамках серьёзной игры я принимаю игру в соревновательном режиме, на праках, FPL и прочих площадках, где игроки заведомо хотят победить с помощью своего мастерства. Опытные игроки знают, что решает не только стрельба но и тактики, аспектом которых являются раскидки. Если же вы заинтересованы в обучении и усовершенствовании своей игры и хотите стать профессионалом в этом деле я расскажу вам как профессионально научиться раскидкам в CS:GO. Итак, как же просто и качественно изучать раскидки: 1) Переходим на сайт TheWarmup. 2) Выбираем карту, на которой мы хотим рассмотреть раскидки. К примеру, Mirage. Как профессионально научиться раскидкам в CS:GO 3) Определяем тип гранаты, которую мы хотим натренировать. К выбору представляют 3 вида: смоки, флэшки и молотовы. Как профессионально научиться раскидкам в CS:GO 4) Далее на карте выбираем откуда и куда мы хотим кинуть гранату, здесь показаны все самые оптимальные варианты раскидок, которые используют профессиональные игроки. Как профессионально научиться раскидкам в CS:GO 5) Теперь мы можем наблюдать ролик, на котором четко показано, как реализовать этот вариант раскидки. Как профессионально научиться раскидкам в CS:GO 6) Просматриваем несколько раз, пытаемся повторить в игре, тоже самое делаем с другими гранатами.