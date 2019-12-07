Какие режимы в Роблокс худшие?

Напишите какой режим в роблокс ХУДШИЙ! Из Популярных)
на ваше мнение:wink:
90% плейсов, которые находятся во вкладке Игры.
Нуууууууууууууууууууууууууу балди обби
да там в топе щас есть куча г***а
mad city (не бейте):confounded:
Даа,поддерживаю,Mad City не оч))
Adopt ME! (щас меня начнут бить девчонки 10 лет):joy:
Meep City, mad City, adopt me, counter blox
Mad city или те которые за просторами игр роблокс
Meep city оч скучная и не интересная,а вот на счёт адопт ми,там можно мелких детей потроллить)
вилд вест самая противная игра
Meep City,Adopt me,Mad City,
MadCity я тож согласень игра говн* полное + они украли идею у JailBreak
Adopt me, jailbreak, meep city,piggy,tower of **** (моё мнение, не бейте)
mm2 говно, там античита нет , куча тимеров , и куча багов, prison life тоже не очень из за читаков , meep city говно это и так понятно,и почти все игры с главной вкладки
adopt me так как он для детей
Murder Mystery 2, создатель угробил игру беактивностью-Единственные обновления это ивенты(2 раза в год) и добавления очень дорогих скинов на ножи и пистолеты за робуксы. Очередная причина-приток игроков из соц-сетей
MM2, Adopt me, brookheaven и т.д