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Gem10
ferriquelme.sainz
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Guilherme Pereira
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Нон Прайм или Прайм?*

lnshuroe avatar

lnshuroe

November 2, 2019 at 03:33 PM

Игра с праймом или без ? Почему?
artemka200166 avatar

artemka200166

November 2, 2019 at 03:46 PM

лучше с праймом.Там меньше читеров
12356745 avatar

12356745

November 2, 2019 at 06:01 PM

Смотря если ты хочеш тратить деньги
aliosha1666 avatar

aliosha1666

November 2, 2019 at 06:06 PM

Топ статья
helfik6 avatar

helfik6

November 2, 2019 at 07:05 PM

ну вообще можно и на нон праййме, а там с 21 лвла прайм будет, но на нон праймер читеры в каждой катке

dangerlyoha_csgorunnet avatar

dangerlyoha_csgorunnet

November 3, 2019 at 05:59 PM

Онли прайм
Farest avatar

Farest

November 3, 2019 at 07:39 PM

Онли прайм
maku2 avatar

maku2

November 3, 2019 at 08:22 PM

онли прайм
Egor_D avatar

Egor_D

November 3, 2019 at 09:46 PM

Только прайм
ROJOW avatar

ROJOW

November 3, 2019 at 10:09 PM

Прайм конечно. Недавно поиграл с другом (он новенький в кс) на нонпраймах и это просто ******. Я сильно сожалею людям которые должны проходить калибровку на нонпраймах

kenobabe avatar

kenobabe

November 4, 2019 at 03:43 AM

Прайм. Он позволяет играть без читеров. Если Вы - еврей или же человек, который НЕ желает тратить более тысячи рублей на какой-то Анти-Чит, то достигайте 21 лвл'а.
НО не всегда помогал Прайм. Помню, играл недавно в Зоне, так там был крутящийся читер, не смотря, на Прайм.
Inkog200 avatar

Inkog200

November 4, 2019 at 03:51 AM

Прайм действительно важная вещь
klizmeroriginal avatar

klizmeroriginal

November 4, 2019 at 04:43 AM

Если играть на NOPRIME, то у вас более чем 85% вероятности на читера(-ов), а как все поняло, то это слив (-звание).
Если играть на PRIME, то вероятность читера уже 35% ( да-да они уже на прайм перебрались ), но если собирать FULL PARTY ONLY PRIME(с медалями за года), то 99,9% их не будет.
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Нон Прайм или Прайм?* - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag