Нон Прайм или Прайм?*

lnshuroe Игра с праймом или без ? Почему?

artemka200166 лучше с праймом.Там меньше читеров

12356745 Смотря если ты хочеш тратить деньги

aliosha1666 Топ статья

helfik6 ну вообще можно и на нон праййме, а там с 21 лвла прайм будет, но на нон праймер читеры в каждой катке





dangerlyoha_csgorunnet Онли прайм

Farest Онли прайм

maku2 онли прайм

Egor_D Только прайм

ROJOW Прайм конечно. Недавно поиграл с другом (он новенький в кс) на нонпраймах и это просто ******. Я сильно сожалею людям которые должны проходить калибровку на нонпраймах





kenobabe Прайм. Он позволяет играть без читеров. Если Вы - еврей или же человек, который НЕ желает тратить более тысячи рублей на какой-то Анти-Чит, то достигайте 21 лвл'а.

НО не всегда помогал Прайм. Помню, играл недавно в Зоне, так там был крутящийся читер, не смотря, на Прайм.

Inkog200 Прайм действительно важная вещь