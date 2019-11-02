Нон Прайм или Прайм?*

Игра с праймом или без ? Почему?
лучше с праймом.Там меньше читеров
Смотря если ты хочеш тратить деньги
ну вообще можно и на нон праййме, а там с 21 лвла прайм будет, но на нон праймер читеры в каждой катке
Прайм конечно. Недавно поиграл с другом (он новенький в кс) на нонпраймах и это просто ******. Я сильно сожалею людям которые должны проходить калибровку на нонпраймах
Прайм. Он позволяет играть без читеров. Если Вы - еврей или же человек, который НЕ желает тратить более тысячи рублей на какой-то Анти-Чит, то достигайте 21 лвл'а.
НО не всегда помогал Прайм. Помню, играл недавно в Зоне, так там был крутящийся читер, не смотря, на Прайм.
Прайм действительно важная вещь
Если играть на NOPRIME, то у вас более чем 85% вероятности на читера(-ов), а как все поняло, то это слив (-звание).
Если играть на PRIME, то вероятность читера уже 35% ( да-да они уже на прайм перебрались ), но если собирать FULL PARTY ONLY PRIME(с медалями за года), то 99,9% их не будет.