CS GO или CS 1.6?

Да, да) 1.6 из-за меньшего количества неадекватов и школьников :)
Кс го если ты играл в кс 1.6 будет легче пересесть (на другой стул) ;)
И то и другое, ибо 1.6 - ностальгииия, когда даже в миллиметровую щелочку пролетит граната) А ГО универсален и приближен к реальности что не может не радовать и впечатлять
Я лично 1.6 играла недолго, примерно недели две, ибо в то время в моей деревне интернета не существовало, просто с ботами, надоело быстро. Так что я больше к ксго
Кс 16 прикольноя но кс го лутшье
Ну в 2019 году конечно же CS GO
Ну кому как, CS:GO конечно популярнее 1.6, но каждый выбирает сам во что ему играть!
Так же зависит в что играть - от твоего компьютера, потребностей и целей.
Я вобще удивлен как CS:GO еще держится, в отличии от новых подобных игр.
Самая популярная онлановая стрелярка сейчас "Fortnite".
игра самая любимая
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топ топ топ то
Кс 16 прикольноя но кс го лутшье