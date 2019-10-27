Rain

Gem7

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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
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CS GO или CS 1.6?

dennysenpai avatar

dennysenpai

October 27, 2019 at 03:05 PM

Олды тут???
FsXVanilla avatar

FsXVanilla

October 27, 2019 at 03:11 PM

Да, да) 1.6 из-за меньшего количества неадекватов и школьников :)
hotmej avatar

hotmej

October 27, 2019 at 03:30 PM

Кс го если ты играл в кс 1.6 будет легче пересесть (на другой стул) ;)
Sekventor avatar

Sekventor

October 27, 2019 at 11:58 PM

И то и другое, ибо 1.6 - ностальгииия, когда даже в миллиметровую щелочку пролетит граната) А ГО универсален и приближен к реальности что не может не радовать и впечатлять
NyashaEpta avatar

NyashaEpta

October 28, 2019 at 12:10 AM

Я лично 1.6 играла недолго, примерно недели две, ибо в то время в моей деревне интернета не существовало, просто с ботами, надоело быстро. Так что я больше к ксго
___258 avatar

___258

October 28, 2019 at 01:23 AM

1.6 конечно
xyligan4eg28 avatar

xyligan4eg28

October 28, 2019 at 01:36 AM

Для меня лучше кс го

ken_kaneki32 avatar

ken_kaneki32

October 28, 2019 at 09:34 AM

КС ГО для пацанов
Wohjer avatar

Wohjer

October 28, 2019 at 09:46 AM

гыыыыыыыыыыыы
lerentor avatar

lerentor

October 28, 2019 at 11:36 AM

Кс 16 прикольноя но кс го лутшье
montig avatar

montig

October 28, 2019 at 12:38 PM

только классика

Maiky1996 avatar

Maiky1996

October 28, 2019 at 12:38 PM

Ну в 2019 году конечно же CS GO
alexejcraft avatar

alexejcraft

October 28, 2019 at 12:54 PM

Ну кому как, CS:GO конечно популярнее 1.6, но каждый выбирает сам во что ему играть!
Так же зависит в что играть - от твоего компьютера, потребностей и целей.
Я вобще удивлен как CS:GO еще держится, в отличии от новых подобных игр.
Самая популярная онлановая стрелярка сейчас "Fortnite".
Hfgtv228190 avatar

Hfgtv228190

October 28, 2019 at 01:04 PM

игра самая любимая
Hfgtv228190 avatar

Hfgtv228190

October 28, 2019 at 01:05 PM

топ топ топ топ
Hfgtv228190 avatar

Hfgtv228190

October 28, 2019 at 01:05 PM

игра самая любимая

808


sashapro228gamemodesashapro228gamemodesashapro228gamemode badge
топ топ топ то

Hfgtv228190 avatar

Hfgtv228190

October 28, 2019 at 01:05 PM

Кс 16 прикольноя но кс го лутшье
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