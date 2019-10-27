CS GO или CS 1.6?

dennysenpai Олды тут???

FsXVanilla Да, да) 1.6 из-за меньшего количества неадекватов и школьников :)

hotmej Кс го если ты играл в кс 1.6 будет легче пересесть (на другой стул) ;)

Sekventor И то и другое, ибо 1.6 - ностальгииия, когда даже в миллиметровую щелочку пролетит граната) А ГО универсален и приближен к реальности что не может не радовать и впечатлять

NyashaEpta Я лично 1.6 играла недолго, примерно недели две, ибо в то время в моей деревне интернета не существовало, просто с ботами, надоело быстро. Так что я больше к ксго

___258 1.6 конечно

xyligan4eg28 Для меня лучше кс го





ken_kaneki32 КС ГО для пацанов

Wohjer гыыыыыыыыыыыы

lerentor Кс 16 прикольноя но кс го лутшье

montig только классика





Maiky1996 Ну в 2019 году конечно же CS GO

alexejcraft Ну кому как, CS:GO конечно популярнее 1.6, но каждый выбирает сам во что ему играть!

Так же зависит в что играть - от твоего компьютера, потребностей и целей.

Я вобще удивлен как CS:GO еще держится, в отличии от новых подобных игр.

Самая популярная онлановая стрелярка сейчас "Fortnite".

Hfgtv228190 игра самая любимая

Hfgtv228190 топ топ топ топ

Hfgtv228190 игра самая любимая



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