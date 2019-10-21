не выплачивают

peska_net уже 3 раза пытаюсь выполнить задания. каждый раз создаю новый аккаунт, но мне пишет вы не создали новый аккаунт. что делать?

goulsts забей это лохотрон тут выплачивают только каждому 5 остальные лесом)))

_35512 Я хз почему напеши мисти



_35512 Поробуй я ещё попешу подзаработую опыт



vitos393939 тяжело прокачать?





NIKSHAR игра нармальна мне нравитса

Leo_Gris То же самое, переход по ссылке не рабоает. Создал просто новый акк на сайте игры, а скриншот не принимает, пишет "вы не создали новый аккаунт".





maksimchupin123 Ребят скрины уже 5 раз посылаю и пишу 4 раз мисти

на это ушло 7 дней что делать??

GeneralCheeseCake Надо чтобы электронная почта совпадала с почтой, с которой регистрировали gamehag, но это не точно.



Alexminasyan_Killer ну вот дожили