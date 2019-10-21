не выплачивают

уже 3 раза пытаюсь выполнить задания. каждый раз создаю новый аккаунт, но мне пишет вы не создали новый аккаунт. что делать?
забей это лохотрон тут выплачивают только каждому 5 остальные лесом)))
Поробуй я ещё попешу подзаработую опыт
игра нармальна мне нравитса
То же самое, переход по ссылке не рабоает. Создал просто новый акк на сайте игры, а скриншот не принимает, пишет "вы не создали новый аккаунт".
Ребят скрины уже 5 раз посылаю и пишу 4 раз мисти
на это ушло 7 дней что делать??
Надо чтобы электронная почта совпадала с почтой, с которой регистрировали gamehag, но это не точно.
Набиваю лвл игра топ всем советую