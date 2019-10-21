Rain

Gem2

AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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не выплачивают

peska_net avatar

peska_net

October 21, 2019 at 09:34 PM

уже 3 раза пытаюсь выполнить задания. каждый раз создаю новый аккаунт, но мне пишет вы не создали новый аккаунт. что делать?
goulsts avatar

goulsts

October 21, 2019 at 09:38 PM

забей это лохотрон тут выплачивают только каждому 5 остальные лесом)))
_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:28 PM

Я хз почему напеши мисти
_35512 avatar

_35512

October 22, 2019 at 06:29 PM

Поробуй я ещё попешу подзаработую опыт
vitos393939 avatar

vitos393939

October 22, 2019 at 09:16 PM

тяжело прокачать?

NIKSHAR avatar

NIKSHAR

October 22, 2019 at 10:03 PM

игра нармальна мне нравитса
Leo_Gris avatar

Leo_Gris

November 6, 2019 at 01:13 PM

То же самое, переход по ссылке не рабоает. Создал просто новый акк на сайте игры, а скриншот не принимает, пишет "вы не создали новый аккаунт".

maksimchupin123 avatar

maksimchupin123

November 6, 2019 at 10:23 PM

Ребят скрины уже 5 раз посылаю и пишу 4 раз мисти
на это ушло 7 дней что делать??
GeneralCheeseCake avatar

GeneralCheeseCake

November 6, 2019 at 10:59 PM

Надо чтобы электронная почта совпадала с почтой, с которой регистрировали gamehag, но это не точно.
Alexminasyan_Killer avatar

Alexminasyan_Killer

November 21, 2020 at 12:38 PM

ну вот дожили
TheCookiss avatar

TheCookiss

December 14, 2020 at 10:44 PM

Набиваю лвл игра топ всем советую
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не выплачивают - ArcheAge Forum on Gamehag