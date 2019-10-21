Ваша любимая карта в CS:GO? Аааааааааааааааа?

Де мираж, хотя в последнее время подкашмарило, больше де инферно
Даст 2 , моя любимая карта
мне нравится больше всего мираж и инферно
«Игра престолов: Зима близко»
Браузерная стратегия. Улучшай замок, нанимай и тренируй войска, усиливай боевую мощь
армии
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