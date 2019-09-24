Оцените кросаут. От 1 до 10

Zzz_Maloy_666 Опишите и оцените кросаут. Расскожите чем эта игра вам понравилась

The_wOLF_337 мне понравилась игра из-за того что там можно использовать вооброжение по полному и конструировать свои машины

The_wOLF_337 и она прикольная

Player900000 Игра очень прикольно там Ты как и говорилось а задаёшь себе машины своей по своему воображению там много разных оружий прикольные миссии прикольные рейды, поэтому 10

_34729 Твердая девятка!

AlexlSev Она прикольная на 9 скатит

teawarriormagicdropru 6 быстро надоедает

ganslit думяю на пятёрочку потянет

staseas12345 на десять

dakotaboxGH 8 но с балансом у нее не очень

krikred2006093919 5/10 такое могло быть и лудше

DRRGXDH 10 КОНЕШНО





DRRGXDH КРОССАУТ КРУТА





DRRGXDH КТО ЗА АА





DRRGXDH ПУМПУРУМ

DRRGXDH ООРОРОРО

DRRGXDH ТОТОТО

DRRGXDH ФЫВАПРОЛДЖЭ

_35512 Твёрдая 8 реокмендую поиграй!!!



talancev 7/10. Прикольная и затягивающая игра

mone1 Очень хорошая игра каждый день играю

erasil08 8.5 из 10 баллов

Grievous_123 Без доната была бы на 10

rpga121 9, если бы не донат то была бы десяточка