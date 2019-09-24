Оцените кросаут. От 1 до 10

Опишите и оцените кросаут. Расскожите чем эта игра вам понравилась
мне понравилась игра из-за того что там можно использовать вооброжение по полному и конструировать свои машины
Игра очень прикольно там Ты как и говорилось а задаёшь себе машины своей по своему воображению там много разных оружий прикольные миссии прикольные рейды, поэтому 10
Она прикольная на 9 скатит
думяю на пятёрочку потянет
8 но с балансом у нее не очень
5/10 такое могло быть и лудше
Твёрдая 8 реокмендую поиграй!!!
7/10. Прикольная и затягивающая игра
Очень хорошая игра каждый день играю
9, если бы не донат то была бы десяточка
Норм, оценю на 7
Можно собрать любую херню, какую захочешь.