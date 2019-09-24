Оцените кросаут. От 1 до 10

Rain

Gem270

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Zzz_Maloy_666 avatar

Zzz_Maloy_666

September 24, 2019 at 07:23 PM

Опишите и оцените кросаут. Расскожите чем эта игра вам понравилась
The_wOLF_337 avatar

The_wOLF_337

September 24, 2019 at 07:38 PM

мне понравилась игра из-за того что там можно использовать вооброжение по полному и конструировать свои машины
The_wOLF_337 avatar

The_wOLF_337

September 24, 2019 at 08:27 PM

и она прикольная
Player900000 avatar

Player900000

September 24, 2019 at 08:52 PM

Игра очень прикольно там Ты как и говорилось а задаёшь себе машины своей по своему воображению там много разных оружий прикольные миссии прикольные рейды, поэтому 10
_34729 avatar

_34729

September 24, 2019 at 09:22 PM

Твердая девятка!
AlexlSev avatar

AlexlSev

September 25, 2019 at 12:31 AM

Она прикольная на 9 скатит
teawarriormagicdropru avatar

teawarriormagicdropru

September 25, 2019 at 01:39 AM

6 быстро надоедает
ganslit avatar

ganslit

September 25, 2019 at 03:42 AM

думяю на пятёрочку потянет
staseas12345 avatar

staseas12345

October 12, 2019 at 04:54 PM

на десять
dakotaboxGH avatar

dakotaboxGH

October 13, 2019 at 01:59 AM

8 но с балансом у нее не очень
krikred2006093919 avatar

krikred2006093919

October 19, 2019 at 03:38 PM

5/10 такое могло быть и лудше
DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:47 PM

10 КОНЕШНО

DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:47 PM

КРОССАУТ КРУТА

DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:48 PM

КТО ЗА АА

DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:48 PM

ПУМПУРУМ
DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:48 PM

ООРОРОРО
DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:48 PM

ТОТОТО
DRRGXDH avatar

DRRGXDH

October 19, 2019 at 04:49 PM

ФЫВАПРОЛДЖЭ
_35512 avatar

_35512

October 19, 2019 at 11:34 PM

Твёрдая 8 реокмендую поиграй!!!
talancev avatar

talancev

October 20, 2019 at 02:01 AM

7/10. Прикольная и затягивающая игра
mone1 avatar

mone1

October 20, 2019 at 02:05 AM

Очень хорошая игра каждый день играю
erasil08 avatar

erasil08

October 20, 2019 at 02:25 PM

8.5 из 10 баллов
Grievous_123 avatar

Grievous_123

October 20, 2019 at 11:53 PM

Без доната была бы на 10
rpga121 avatar

rpga121

October 21, 2019 at 09:04 PM

9, если бы не донат то была бы десяточка
lllDaNlll avatar

lllDaNlll

October 21, 2019 at 10:40 PM

Норм, оценю на 7 Можно собрать любую херню, какую захочешь.
123
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