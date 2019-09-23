Danil123ter

Читеры делются на 2 типа: 1тип те которые паляца и 2тип те кто не палется так вот перейдём к суте самый бесящий чит по мне это аим кто незнает это чит чтобы при наведение на игрока оружие стряляло само без нажатее лкм