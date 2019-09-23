Rain

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Читеры в кс го

Danil123ter avatar

Danil123ter

September 23, 2019 at 01:01 AM

Читеры делются на 2 типа: 1тип те которые паляца и 2тип те кто не палется так вот перейдём к суте самый бесящий чит по мне это аим кто незнает это чит чтобы при наведение на игрока оружие стряляло само без нажатее лкм
devil_setup_realdropnet avatar

devil_setup_realdropnet

September 24, 2019 at 05:32 AM

Вх-аим,всё влючено)
Raymar_YT avatar

Raymar_YT

September 24, 2019 at 03:43 PM

Нужен прайм статус:confused:
kqnzo__ avatar

kqnzo__

September 24, 2019 at 10:23 PM

Читеры плохие люди

13ray avatar

13ray

September 24, 2019 at 11:39 PM

9-и летние, деградирующие дети, которые не знают что такое логика и психология человеческого разума.
qVance avatar

qVance

September 25, 2019 at 05:29 AM

В КС их дохера и больше
Lids avatar

Lids

September 25, 2019 at 09:54 AM

Читеры-Игроки которые не умеют играть ии ютуберы , но разницы нету хД , истиный игрок не опустится до *читов*
Anuba00 avatar

Anuba00

September 26, 2019 at 05:20 AM

согласен с ним ^
CounetTerrorist avatar

CounetTerrorist

September 26, 2019 at 03:10 PM

бей прайм статуса играть не возможно))))
real_KFCman avatar

real_KFCman

September 26, 2019 at 06:14 PM

каэс хуйня, удаляйте ее нахуй
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