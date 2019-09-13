КАК ВАМ ИГРА?

по мне пабг норм игра но фри фаер лучше как по мне
Играю на эмуляторе Тенсент гейминг бадди и все отлично игра топ!
даже сутками пропадаю в ней
норм просто я нашьот телефонов не парюсь и выбрал говно чтоб звонить увидил игру и подумал почемуб не скачять,,,,, хммммм бл так у меня ска телефон говн попробивал еле тянет на низких
я играл в пк версию,и если честно она понравилась мне больше!
Ура разработчикам спасибо
на телефоне не очень, на компьютере легче играть
Ненавижу ее, потратил на нее слишком много времени
Игра хорошая но читеров как говна.
ОФИГено пабг на андройд помторались
Очень интересная кому как но мне зашла