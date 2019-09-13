КАК ВАМ ИГРА?

damir4434 по мне пабг норм игра но фри фаер лучше как по мне

Burnout Играю на эмуляторе Тенсент гейминг бадди и все отлично игра топ!

Ksusha41203 игра просто ог7онь

Ksusha41203 даже сутками пропадаю в ней

Mikitoos норм





Mariitt неплохо

_mrcheeser_ норм просто я нашьот телефонов не парюсь и выбрал говно чтоб звонить увидил игру и подумал почемуб не скачять,,,,, хммммм бл так у меня ска телефон говн попробивал еле тянет на низких





Soskapiev я играл в пк версию,и если честно она понравилась мне больше!

edunorog1 Удобно

Phantomegor99 Ура разработчикам спасибо

iXXXOx на телефоне не очень, на компьютере легче играть



Z1ck37 -1 из 10

_NarikClaude_ Ненавижу ее, потратил на нее слишком много времени

Kakoshka2 хорошая



Artyom5250 Ну норм игра

enuge 6/10

Lolgom Игра хорошая но читеров как говна.

Matvey22812 Нормально

Elidion Пойдёт

Lex124367 ОФИГено пабг на андройд помторались





Fraser Нормально

Folk1231 Интересная

Kiril6486 Очень интересная кому как но мне зашла