Rain

Gem0

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unranked rank iconKen: its trash now
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КАК ВАМ ИГРА?

damir4434 avatar

damir4434

September 13, 2019 at 09:32 PM

по мне пабг норм игра но фри фаер лучше как по мне
Burnout avatar

Burnout

September 15, 2019 at 12:43 AM

Играю на эмуляторе Тенсент гейминг бадди и все отлично игра топ!
Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 15, 2019 at 01:51 AM

игра просто ог7онь
Ksusha41203 avatar

Ksusha41203

September 15, 2019 at 01:51 AM

даже сутками пропадаю в ней
Mikitoos avatar

Mikitoos

September 15, 2019 at 12:23 PM

норм

Mariitt avatar

Mariitt

September 15, 2019 at 12:26 PM

неплохо
_mrcheeser_ avatar

_mrcheeser_

September 18, 2019 at 03:05 PM

норм просто я нашьот телефонов не парюсь и выбрал говно чтоб звонить увидил игру и подумал почемуб не скачять,,,,, хммммм бл так у меня ска телефон говн попробивал еле тянет на низких

Soskapiev avatar

Soskapiev

September 18, 2019 at 10:01 PM

я играл в пк версию,и если честно она понравилась мне больше!
edunorog1 avatar

edunorog1

September 19, 2019 at 07:16 PM

Удобно
Phantomegor99 avatar

Phantomegor99

September 19, 2019 at 07:36 PM

Ура разработчикам спасибо
iXXXOx avatar

iXXXOx

September 20, 2019 at 06:03 PM

на телефоне не очень, на компьютере легче играть
Z1ck37 avatar

Z1ck37

September 21, 2019 at 01:58 AM

-1 из 10
_NarikClaude_ avatar

_NarikClaude_

September 21, 2019 at 01:09 PM

Ненавижу ее, потратил на нее слишком много времени
Kakoshka2 avatar

Kakoshka2

September 21, 2019 at 07:38 PM

хорошая
Artyom5250 avatar

Artyom5250

September 22, 2019 at 01:28 AM

Ну норм игра
enuge avatar

enuge

September 22, 2019 at 12:22 PM

6/10
Lolgom avatar

Lolgom

September 23, 2019 at 08:21 PM

Игра хорошая но читеров как говна.
Matvey22812 avatar

Matvey22812

September 23, 2019 at 08:36 PM

Нормально
Elidion avatar

Elidion

September 23, 2019 at 10:13 PM

Пойдёт
Lex124367 avatar

Lex124367

September 23, 2019 at 10:13 PM

ОФИГено пабг на андройд помторались

Fraser avatar

Fraser

September 24, 2019 at 09:29 PM

Нормально
Folk1231 avatar

Folk1231

September 25, 2019 at 09:50 PM

Интересная
Kiril6486 avatar

Kiril6486

September 25, 2019 at 11:28 PM

Очень интересная кому как но мне зашла
Lolgom avatar

Lolgom

September 26, 2019 at 12:51 AM

Игра огонь
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