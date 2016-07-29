Witam potrzebuję pomocy jeżeli chodzi o grę!

w jakiej dokładnie kwestii ma dotyczyć ta pomoc?
Powiedz o jaka pomoc chodzi?
Chodzi mi o World of tanks. A dokładnie o misje. Za którą dostaje się kamienie.
I co w związku z tą misją jaki z nią problem?
Jaki problem z misją pisz na priv w razie czego dużo wiem o tej grze pomogę :).
jaka gra oraz jaka pomoc?
W czym pomoc i o jaką gre chodzi?
ta gra jest prosta
jest problem-sam go rozwiążesz-nie ma problemu
jeśli chodzi o misję to musisz rozegrać 3 bitwy następnie 20 a następnie 60 i dostajesz kamienie za każdy stopień po zrobieniu zadania często trzeba wyjśc z gry aby zaliczyło punkty :)
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Ratchet871 badge
Wszystko działa polecam
jeśli chodzi o misję to musisz rozegrać 3 bitwy następnie 20 a następnie 60 i dostajesz kamienie za każdy stopień po zrobieniu zadania często trzeba wyjśc z gry aby zaliczyło punkty :) Chodzi mi o World of tanks. A dokładnie o misje. Za którą dostaje się kamienie