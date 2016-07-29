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Witam potrzebuję pomocy jeżeli chodzi o grę!

stefek avatar

stefek

July 29, 2016 at 09:18 PM

w jakiej dokładnie kwestii ma dotyczyć ta pomoc?
ActiverTM avatar

ActiverTM

July 29, 2016 at 10:03 PM

Jaką pomoc?
Wajktor avatar

Wajktor

July 29, 2016 at 10:06 PM

Powiedz o jaka pomoc chodzi?
Rdusiu25 avatar

Rdusiu25

July 29, 2016 at 11:59 PM

Jaka gra, jaka pomoc?
Endriu avatar

Endriu

July 30, 2016 at 12:05 AM

Chodzi mi o World of tanks. A dokładnie o misje. Za którą dostaje się kamienie.
Forghar avatar

Forghar

July 30, 2016 at 02:35 AM

I co w związku z tą misją jaki z nią problem?
wasgaming14 avatar

wasgaming14

August 5, 2016 at 07:39 PM

Jaki problem z misją pisz na priv w razie czego dużo wiem o tej grze pomogę :).
Hiire avatar

Hiire

August 5, 2016 at 08:19 PM

xd
wasgaming14 avatar

wasgaming14

August 6, 2016 at 12:51 AM

Hiire ?
DIVINE avatar

DIVINE

August 6, 2016 at 05:07 PM

jaka gra oraz jaka pomoc?
Mateusz097 avatar

Mateusz097

August 12, 2016 at 02:52 PM

W czym pomoc i o jaką gre chodzi?
kiszkomaniak avatar

kiszkomaniak

August 14, 2016 at 12:14 AM

Jaki jest problem
Henryk avatar

Henryk

August 19, 2016 at 01:59 AM

ta gra jest prosta
jest problem-sam go rozwiążesz-nie ma problemu
zireael avatar

zireael

August 24, 2016 at 09:06 PM

xD
amciapingwinek avatar

amciapingwinek

August 24, 2016 at 09:10 PM

polecam tą grę
Zipsoon avatar

Zipsoon

October 12, 2016 at 02:08 AM

jeśli chodzi o misję to musisz rozegrać 3 bitwy następnie 20 a następnie 60 i dostajesz kamienie za każdy stopień po zrobieniu zadania często trzeba wyjśc z gry aby zaliczyło punkty :)
Ratchet871 avatar

Ratchet871

April 26, 2017 at 07:54 PM

Wszystko działa polecam
dominik1234x avatar

dominik1234x

June 1, 2020 at 06:13 PM

RGEBGUHRUGQURURGHIUHGIHRIUHRUHRUHGUGEREERUHUHIHIHIHUIHIHHIHUIUIHIUHUIBIBGHBREHBGIJEBGQIBGQIJBGBGJBEBGIJBEGIJBEJBEJBGEJIRGJIBEIBRGIBGRJRBJEGBERIJBJEGBJERIGEGGREREEGEGEGEERGEEERGREQGGRERQJGNNRGNERIQGIUBGBGRBGRGGGREGRGEREGRERRGERRGRBGUBRGUBRGGRBHIBOUFWEBUUBIBIUBUIREBHUEWIUBFBIUFWBIUWFEIUBEWFBIBFEWYFEWB]EWFBIFEWIFEWYBFEYEWFBIBYUBYUBUEBIURBRGUGERUIGNRJENGOEJRNGOJRNEGJRNEGIJRNEIJOGNERIJNGEJRINGJERNGJWNGJINERWJGINREJGNERJKNGKERJGNKJRENGJENRJGKNERJGNERJKGNJNGJERKNGJKERNGJENRKJGNERJGNERJNGJKNGEJKNGNKGNGRKNJGJNGEJNGENJIGNJIGRNJGRNJIGEIIJNEJNIGRNJRGNIREJRGJNIGRIJGRJNGJNGIJRGJJNIRGIRGJNIGRIJGRJNEJRIGNERJGNERJNGKERNGMNERJKGNERJGNJERGNJKRENGJKERNGJRENGJKNERJGNRENGJERNGIUERGUIBEGIBEGBERGHGQOBGBOERIGBRBGOJBIGBOGROBGRBORGGREUGEBGBRJIGRBJGJIBGJBIBRGIJBIJBRGJIGBIJEBJIGBJIQBGJIGBIJRBJGBIJRBIGBJIRBGBGBRIJRGJBGEGIOEROJNRJNIORNIRNJIGOINGIOJGOOJNIGNJIOGRGNJIOGRNGRNORBHUBHUGRGRRNJIOGRIRGNJIRBRIOJGRJBOREJORONGBOBJBJOUBOBUBUREREHUBGHUBGRGRBGUBRGJIBBERQIJGBERQIJGBJERQGBJQERBJQREGBIBGJIEBJGBEQRJGRQOHBGIOBUY549Y8540458646676239652963289627769569699666889UVVHVHUVHUBJBJBJIREBGIJREGWEGRQTHHTTRHWHTHTRRTTRHHTRRTHWRTHTRHRTHRTHRTHRTHTHRTHRTHRTHRTHRTHRTHRTH
dominik1234x avatar

dominik1234x

June 1, 2020 at 06:13 PM

Ratchet871 badge

Wszystko działa polecam
dominik1234x avatar

dominik1234x

June 1, 2020 at 06:14 PM

jeśli chodzi o misję to musisz rozegrać 3 bitwy następnie 20 a następnie 60 i dostajesz kamienie za każdy stopień po zrobieniu zadania często trzeba wyjśc z gry aby zaliczyło punkty :) Chodzi mi o World of tanks. A dokładnie o misje. Za którą dostaje się kamienie
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