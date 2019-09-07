Rain

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в какую игру поиграт?

Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:15 AM

ммм. знаете , если вы знаете много крутых игр, зайдите и посоветуйте!, жде всех . удачи
Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:16 AM

ждем

Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:16 AM

игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.

Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:16 AM

игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.
Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:17 AM

инетересно кто-то правда создает форумы или толко для того что бы получить опыт

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Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:18 AM

мда........... я получаю опыт тупыми коментами , мне надо..





Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:18 AM

игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.
Lokamotiv avatar

Lokamotiv

September 7, 2019 at 10:20 AM

как получат больше опыта

ogl3 avatar

ogl3

September 7, 2019 at 03:46 PM

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