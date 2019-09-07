в какую игру поиграт?

Lokamotiv ммм. знаете , если вы знаете много крутых игр, зайдите и посоветуйте!, жде всех . удачи

Lokamotiv ждем





Lokamotiv игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.





Lokamotiv игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.

Lokamotiv инетересно кто-то правда создает форумы или толко для того что бы получить опыт





Lokamotiv мда........... я получаю опыт тупыми коментами , мне надо..













Lokamotiv игрушка конечно такая себе, мне не понравилос но это чисто мое мнение , поэтому не нужно писать "игрушка харошая а ти лохь" но стотья не плохая воопщем, прочитала не померала , как говорят мамаши шкальникам которые через силу смогли кое как уроки сделать, давай чувак, молодец.

Lokamotiv как получат больше опыта



