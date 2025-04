solucion a la primera mision de crossout

pikachucha como de seguro te ha pasado haz completado la tarea de tantas victorias y haz mandado la screenshot solo para que al final te respondan con que no se acepto y que mandes otra, bueno a mi me pasaba lo mismo, ya habia mandado 2 veces la misma screenshot y me salia lo mismo hasta que hable con misty y al rato me soluciono, para que te conteste alguien, debes crear un ticket con la 2 opcion luego problemas tecnicos y al final otros, alli le explicas tu problema ( en ingles, ayudate de google traductor si no sabes )y lo que hice yo fue dejar un link de la screen que tenia guardada en google drive y con eso la verificaron. ojo no modifiques para nada la screen, hay gente que la recorta o marca con paint donde dicen las victorias pero no hace falta, solo asegurate de que el nick sea el mismo o parecido al nombre de usuario de gamehag y uala, otra duda que surge es a que hacerle captura, la captura tiene que ser de tu perfil en la parte de las medallas donde dice cuantas victorias ganadas tienes

pikachucha espero les haya servido :smile:

cachito Acabo de enviar el mensaje, si funciona voy a empezar a rezarle a san pikachucha :rolling_eyes:



pikachucha Suerte :D

cachito Funciono :heart_eyes: ya mismo me voy a dibujar un zorro con lentes en alguna pared :grinning: o talvez solo un muchas gracias!

pikachucha De nada, un placer ayudar a la gente :smile:

MILLERTOXD wow muchas gracias eso hare

karim3 Heroe :'), espero misty me la acepte XD

AlessandroV buen dia, yo quiero saber donde me ubico en el juego apra hacer el screen, he enviado cientos de screen y nada, pero no se si tengo las 15 batallas lista donde las veo exactamente? estoy muy perdido, el juego esta bueno pero ya me aburre que no puedo hacer los screen...

Licalo608 muchas gracias me ayudaistesi muchisimo hos amo

Yeiver2021 gracias, está súper

ricardogill1 Hola gane 2 insigneas En Jail Break Pero no se como hacer para enseñarsela a Gamehag Como hago Ayudenme ALGUIEN SAVE PORFA AYUDENME PLIS :C :C

saiborth hola buen dia, yo quiero saber donde me ubico en el juego para hacer el screen, he enviado cientos de screen y nada, pero no se si tengo las 15 batallas lista donde las veo exactamente?

LAMCK gracias





Thrynd ¿Aún funciona esto?

joserestrepo3 hice lo mismo y nada, no funciona

Mr_DarkMaster chevere bro ya estaba renegando por que me hicieron perder mi tiempo





Indeex Si me la vuelven a rechazar probaré a ver que tal

noniaulacat Oye, una pregunta, yo ya hice la primera tarea, y ahora voy a hacer la segunda, ¿tengo que hacer lo mismo ?

Indeex A mi me funcionó gracias :D

Samurai2023 Eso ya se sabía xd

Carlosrojasx ya las complete





RUTCHI son bastante faciles cono ya he dicho en otros chats y si ya las complete