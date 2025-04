Wie findest du afk arena

ok

Finds ok halt die werbung ist halt scheiße

Leveln wir wollen leveln. Also das Spiel an sich kann man wohl echt zum Zeitvertreib spielen, es gibt finde ich aber zu wenig Punkte um Leute anzulocken es auszuprobieren! Vorallem dauert es ja schon etwas die Aufgaben zu erfüllen, habe jetzt zwei Tage gespielt und bin lvl 80, für die erste Aufgabe muss man lvl 120 erreichen, finde ich unrealistisch :/ alles für das leveln.

ist ok

gANZ OK MEINER MEINUNG NACH LEUTE

Kann man spielen. Ist auf jeden fall kein pay to win spiel

Azdarius

Ich hab es mal vor Jahren gespielt aber dann mittlerweile Aufgehört, weil bringt einen eh nichts. Da im Spiel eh nur Leute sind, die viel Geld investieren und somit in den Rängen so wiet oben sind, um bei den Vents das gute Zeug zu kriegn. als jemand, der keine GEld investiert in Online Spiele fürs Handy, wars das für mich. Weil gute Ausrüstung hat man halt nie bekommen für seine chars.