prefieres salva al mundo o el creativo

Salvar le mundo porque me dan pavos

A mi me gustan los dos por que en el saval al mundo conseguis pavos y en el creativo jugas minijuegos xD

este juego me encanta

salvar el mundo me siento un heroe xd

Salvar el mundo aunque sea de pago cada año hay una oferta con la que te lo puedes comprar por 20 euros, es un mundo super denso con muchas cosas y misiones que disfrutar, el modo creativo es muy bueno pero por ahora solo esta en desarrollo y es bastante limitado aunque no lo parezca, ademas tambien hay que contar que por completar misiones sencillas o simplemente conectarte varios dias te dan gran cantidad de pavos.

juanfraSniper

La verdad es mejor el minecraft de toda la vida es mejor y fornite perdio de nuevo sorry na es broma que sorry ha perdio por no ser suficiente y minecraft demasiado