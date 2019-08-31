Rain

Gem106

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
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Прайм CSGO

epatashe4ka avatar

epatashe4ka

August 31, 2019 at 11:27 PM

Как вы щитаете стоит ли понизить лвл для получения прайма до 15 ведь так станет намного проще получить прайм и как следует насладиться игрой без читеров согласны пишите свое мнение
viter avatar

viter

September 1, 2019 at 02:04 AM

Не стоит, и так можно повысить
freedko avatar

freedko

September 1, 2019 at 09:20 PM

веьма быстро набирается, без переусердствования
Maiky1996 avatar

Maiky1996

September 2, 2019 at 11:54 PM

Конечно нет, итак на халяву дают, стоит наоборот повысить
DaniBiz avatar

DaniBiz

September 3, 2019 at 11:23 AM

я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб
solomon_mendelson avatar

solomon_mendelson

September 3, 2019 at 11:45 AM

В ган геймах набивай
vanya__488 avatar

vanya__488

September 3, 2019 at 03:30 PM

нет, не стоит
epatashe4ka avatar

epatashe4ka

September 3, 2019 at 08:04 PM

ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ НАБИТЬ ЛВЛ ИЗ ЗА ЧИТЕРОВ И СМУРФОМВ




























eyver avatar

eyver

September 4, 2019 at 05:23 PM

тебе лет 10 ? такие ошибки + думать о понижении прайм статуса, когда его и так легко апнуть до 20
epatashe4ka avatar

epatashe4ka

September 4, 2019 at 07:13 PM

если что некоторые клавишы не работают и я не и России да и мне вроде не десять лет
NIK1978 avatar

NIK1978

September 4, 2019 at 07:27 PM

Куда уж ниже-то?
BertaMeyer avatar

BertaMeyer

September 4, 2019 at 10:19 PM

не нужно повышать
300 часов игры дают прайм!
DooM_Metal avatar

DooM_Metal

September 5, 2019 at 08:24 PM

играл играю играть буду!
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