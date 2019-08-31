Прайм CSGO

Как вы щитаете стоит ли понизить лвл для получения прайма до 15 ведь так станет намного проще получить прайм и как следует насладиться игрой без читеров согласны пишите свое мнение
Не стоит, и так можно повысить
веьма быстро набирается, без переусердствования
Конечно нет, итак на халяву дают, стоит наоборот повысить
я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб
ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ НАБИТЬ ЛВЛ ИЗ ЗА ЧИТЕРОВ И СМУРФОМВ
тебе лет 10 ? такие ошибки + думать о понижении прайм статуса, когда его и так легко апнуть до 20
если что некоторые клавишы не работают и я не и России да и мне вроде не десять лет
не нужно повышать
300 часов игры дают прайм!