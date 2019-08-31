Прайм CSGO

epatashe4ka Как вы щитаете стоит ли понизить лвл для получения прайма до 15 ведь так станет намного проще получить прайм и как следует насладиться игрой без читеров согласны пишите свое мнение

viter Не стоит, и так можно повысить

freedko веьма быстро набирается, без переусердствования

Maiky1996 Конечно нет, итак на халяву дают, стоит наоборот повысить

DaniBiz я не нуб я не нуб я не нуб я не нуб

solomon_mendelson В ган геймах набивай



vanya__488 нет, не стоит

epatashe4ka ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ НАБИТЬ ЛВЛ ИЗ ЗА ЧИТЕРОВ И СМУРФОМВ



























































eyver тебе лет 10 ? такие ошибки + думать о понижении прайм статуса, когда его и так легко апнуть до 20

epatashe4ka если что некоторые клавишы не работают и я не и России да и мне вроде не десять лет

NIK1978 Куда уж ниже-то?



BertaMeyer не нужно повышать

300 часов игры дают прайм!