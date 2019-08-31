Что будет если я не приму трейд от сайта?

KoTPreviak Что будет если я не приму трейд от сайта, вернут ли мне мои кд? Ну например если я отклоню потому что скин мне не понравился?

denus245 класыка

KoTPreviak так что будет то?

xeddok Скин вернеца в инвентар твоего акк в сайте (Покраини мере так у меня)

KoTPreviak Тоесть просто скин вернется и я не смогу его обменять обрадно на кд?

xeddok Вроде так я не дома такчто проверить немогу

xeddok Но думаю сайт не сожрет твой скин и он останица в инвентаре сайта

KoTPreviak И да вот еще как долго тебе трейд шел со скином?





SpidyFarm5 По поводу времени прихода трэйда, это зависит от того есть ли молния на странице скина (GameHag). Если она есть, то трейд в течении дня придет (у меня пришел в течении минуты), а если нету, то придет в течении 24 дней (но скорее всего через 7-9, так как боту его надо преобрести с тп или еще откуда-то)