Rain

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Что будет если я не приму трейд от сайта?

KoTPreviak avatar

KoTPreviak

August 31, 2019 at 04:54 PM

Что будет если я не приму трейд от сайта, вернут ли мне мои кд? Ну например если я отклоню потому что скин мне не понравился?
denus245 avatar

denus245

August 31, 2019 at 05:05 PM

класыка
KoTPreviak avatar

KoTPreviak

August 31, 2019 at 05:15 PM

так что будет то?
xeddok avatar

xeddok

August 31, 2019 at 11:23 PM

Скин вернеца в инвентар твоего акк в сайте (Покраини мере так у меня)
KoTPreviak avatar

KoTPreviak

August 31, 2019 at 11:24 PM

Тоесть просто скин вернется и я не смогу его обменять обрадно на кд?
xeddok avatar

xeddok

August 31, 2019 at 11:26 PM

Вроде так я не дома такчто проверить немогу
xeddok avatar

xeddok

August 31, 2019 at 11:27 PM

Но думаю сайт не сожрет твой скин и он останица в инвентаре сайта
KoTPreviak avatar

KoTPreviak

August 31, 2019 at 11:37 PM

И да вот еще как долго тебе трейд шел со скином?

SpidyFarm5 avatar

SpidyFarm5

September 1, 2019 at 12:35 PM

По поводу времени прихода трэйда, это зависит от того есть ли молния на странице скина (GameHag). Если она есть, то трейд в течении дня придет (у меня пришел в течении минуты), а если нету, то придет в течении 24 дней (но скорее всего через 7-9, так как боту его надо преобрести с тп или еще откуда-то)
1005002 avatar

1005002

September 1, 2019 at 12:50 PM

Все норм будет наверное
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