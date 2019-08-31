Что будет если я не приму трейд от сайта, вернут ли мне мои кд? Ну например если я отклоню потому что скин мне не понравился?
Скин вернеца в инвентар твоего акк в сайте
(Покраини мере так у меня)
Тоесть просто скин вернется и я не смогу его обменять обрадно на кд?
Вроде так я не дома такчто проверить немогу
Но думаю сайт не сожрет твой скин и он останица в инвентаре сайта
И да вот еще как долго тебе трейд шел со скином?
По поводу времени прихода трэйда, это зависит от того есть ли молния на странице скина (GameHag). Если она есть, то трейд в течении дня придет (у меня пришел в течении минуты), а если нету, то придет в течении 24 дней (но скорее всего через 7-9, так как боту его надо преобрести с тп или еще откуда-то)