Non mi accetta la prima missione

Buongiorno, ho problemi con la prima missione di War Thunder, ogni volta che mando lo screen non me lo accettano perchè ho superato le 5 battaglie (6). Potreste dirmi come si risolve?

Ho avuto lo stesso problema. Fai lo screen alle 5 vittorie, poi cerchi "contatto Gamehag" su Google e scrivi (in inglese) che non ti hanno accettato la missione. A me hanno accreditato le gemme in circa 10 minuti. ps ho copiato questo messaggio da XPROTUBE,ringrazia lui :D

cick1218

nono scrivi così: "IL TUO NICK,idk why but my screenshot whit 6 win in warthunder for first task was rejected." fai lo stesso cambiandolo un po' per la missione 2 e 3