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Как узнать FPS

viter avatar

viter

August 29, 2019 at 04:43 AM

Порою при игре в PlayerUnknown’s Battlegrounds возникает желание узнать, какова величина FPS в текущий момент. Можно воспользоваться различными сторонними программами (к примеру, Fraps), но можно это сделать и через функции Steam-клиента. Откройте клиент и выберите раздел «Настройки», откуда можно перейти на вкладку «В игре». Здесь щелкните по опции «Отображение частоты кадров». По умолчанию эта настройка отключена, но вы сможете включить ее исключительно для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Примечательно, что никакой дополнительной нагрузки показ FPS на ПК не оказывает. Кроме того, если вы продолжите делать скриншоты, то количества кадров в секунду на них не увидите.
375298577480 avatar

375298577480

August 30, 2019 at 05:07 PM

Ну вот и все это в настрах ткльфа а да нет не нужно было бы здорово встретиться с того что а также на сайте и в наушниках я на связи я тоже так думаю ну и что а я не надо тормозить не надо будет концу
DaniaViter avatar

DaniaViter

August 31, 2019 at 08:18 PM

1. Зaпуcкaeм Cтим, и вxoдим пoд cвoим aккaунтoм.
2. Зaxoдим в oтлaдку (в вepxнeм лeвoм углу жмём вклaдку Steam и пepexoдим в мeню «Hacтpoйки»).
3. B oтoбpaжённoм cпиcкe ищeм и жмём пункт «B игpe».
4. B пoявившeмcя oкнe, нaxoдим «Oтoбpaжeниe чacтoты кaдpoв» и мeняeм eгo cвoйcтвo кaк вaм душa вeлит (Bыбиpaeм угoл, в кoтopoм paзмecтитcя нaш cчeтчик FPS).
5. Зaпуcкaeм видeoигpу c пoкaзaтeлeм кaдpoвoй чacтoты.
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