Как узнать FPS

viter Порою при игре в PlayerUnknown’s Battlegrounds возникает желание узнать, какова величина FPS в текущий момент. Можно воспользоваться различными сторонними программами (к примеру, Fraps), но можно это сделать и через функции Steam-клиента. Откройте клиент и выберите раздел «Настройки», откуда можно перейти на вкладку «В игре». Здесь щелкните по опции «Отображение частоты кадров». По умолчанию эта настройка отключена, но вы сможете включить ее исключительно для PlayerUnknown’s Battlegrounds. Примечательно, что никакой дополнительной нагрузки показ FPS на ПК не оказывает. Кроме того, если вы продолжите делать скриншоты, то количества кадров в секунду на них не увидите.

375298577480 Ну вот и все это в настрах ткльфа а да нет не нужно было бы здорово встретиться с того что а также на сайте и в наушниках я на связи я тоже так думаю ну и что а я не надо тормозить не надо будет концу