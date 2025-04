Jailbreak vs madcity

Wedlug was które jest lepsze???

Wedlug mnie sa takie same

wedlug mnie mad city moglo zrobic lepsze mechaniki bo jest mlodsze niz jailbreak przez to mad city wyglada ladniej

według mnie jailbreak bo mad city to kopia a bandyci w mad city nie mają szans z herosami a policjanci z bandytami

Madcity i love this

według mnie mad city bo ta gra jest owiele przyjemniejsza i daje lepszą motywacje za granie poprzez dopracowany system poziomow doswiadczenia, w mad city mozna tez sobie spawnic auto a w jailbreaku musisz znalezc je, tak samo w mad city wcale herosi nie są niepokonani bo jesli ktoś umie grac to z latwościa ich pokona, a gre osobiście uznaje za świetnie zbalansowaną i dającą satysfakcję z grania co jest duzym plusem

Mad city bo jak ktoś umie grać to herosi nie są problemem chyba że jest gracz który ma 100 level i lata buzzardem to w tedy nie da się grać a tak to jest spoko