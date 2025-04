Czy przez mechy fortnite umiera?

Mooootre

Czy tu trzeba aię rospisywać? Na początku sezonu X dostaliśmy niezbaoansowane machiny ostatecznej destrukcij, które najłatwiej było pokonać heavy snajperką. Dopiero po czasie znerfiono mechy i z machin ostatecznej destrukcij stały się machinami destrukcij. Pominiemy już fakt że można zbierać materiały rozwalając tym czymś wszystko co popadnie, bo to by najlepiej usuneli. No bo oczywiście jak przejade walcem po drzewach to zostanie z nich coś do użytku, wcale się nie połamią ani nic w tym stylu. Ale wracając. Ja sam odszedłem od fortnite przez mechy, ale nie tylko ja. Na przykład ogromna część moich znajomych (a jest ich sporo) także odeszła przez te gówna. Epic Games ma dwie opcje, albo usuną mechy, albo będą brnąć w tym szambie i sami się zniszczą