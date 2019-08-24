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Вы пробовали Roblox Studio?

YearOfFuture avatar

YearOfFuture

August 24, 2019 at 06:00 PM

Я играю на телефоне. У меня ПК нет, поэтому я не могу установить Roblox Studio. А вы пробовали создавать в Roblox Studio и продавать созданное? Если да, то напишите, какие там ограничения? Тяжело ли создавать? Вы получали с этого большую выгоду? И т. п.
BigboberX avatar

BigboberX

August 24, 2019 at 06:06 PM

Очень тяжело надо учится на видео уроках.
scp_scp_roblox avatar

scp_scp_roblox

August 24, 2019 at 06:12 PM

я начинающий разраб игр в ролоксе в стиле scp дам совет: если вы нечинающий разраб игр то попробуйте чтото простое по пониманию чтобы игрок понимал в чём суть (советую сделать русс/инглиш перевод)
scp_scp_roblox avatar

scp_scp_roblox

August 24, 2019 at 06:14 PM

к примеру у меня на игре набралось 1.6к визитов
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

August 24, 2019 at 06:50 PM

Т. е. Нет никаких ограничений (я про те, которые снимаются за деньги)?
Vezet avatar

Vezet

August 25, 2019 at 12:31 AM

К сожалению даже зайти не удалось, а так хотелось -_-
Gomonod avatar

Gomonod

August 25, 2019 at 04:50 AM

Я пробовал но не повезло не вортонуло
galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:46 AM

Я пробовал но не повезло не вортонуло е. Нет никаких ограничений (я про те, которые снимаются за деньги)?
sayan_gabdullin avatar

sayan_gabdullin

August 25, 2019 at 08:57 AM

Ха

sayan_gabdullin avatar

sayan_gabdullin

August 25, 2019 at 08:57 AM

Лол кек чебурек
MarkAYE007 avatar

MarkAYE007

August 25, 2019 at 09:44 AM

Да, я там строил карты:)
Vector5370 avatar

Vector5370

August 25, 2019 at 11:56 AM

Я не пробовал
MukolaP avatar

MukolaP

August 25, 2019 at 01:28 PM

Я пробывал но руки не для етгго

Boom13337 avatar

Boom13337

August 25, 2019 at 01:37 PM

не пробывал потому что одному создавать все сложно , надо иметь команду примерно из 3 - 10 человек
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

August 25, 2019 at 02:48 PM

Можно ли создавать внутренние Game Passes без подписки?
BearPlay avatar

BearPlay

August 26, 2019 at 04:40 PM

Я пробовал очень тежэло
qpxRemboxqp avatar

qpxRemboxqp

August 26, 2019 at 06:17 PM

леко и класна
lunablet avatar

lunablet

August 26, 2019 at 06:22 PM

Пробовала. У меня есть нормальный опыт в программировании и , так что легко справляюсь.
lunablet avatar

lunablet

August 26, 2019 at 06:27 PM

Пробовала. У меня есть опыт в программировании, так что легко справляюсь, а если захочу, - могу и что нибудь реально классное создать.
n29052009n avatar

n29052009n

August 26, 2019 at 06:58 PM

я пробовала прикольно)))))))
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

August 26, 2019 at 07:48 PM

Lunablet, у тебя опыт в скрипте? Я слышал, кто-то в Gamehag ищет скриптера
Gany_Play avatar

Gany_Play

August 26, 2019 at 08:22 PM

Я тоже пробовал но если зайдешь с самого начала ты не поймешь но будешь понимать чуть-чуть но а так надо учиться
_16268 avatar

_16268

August 26, 2019 at 10:28 PM

Пробовал. Это сложно
RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

May 29, 2020 at 11:18 AM

Я сейчас работаю над интересным проектом в Роблокс Студио. Я работаю один. Мне кажется что там ничего сложного.
rob_chiter avatar

rob_chiter

May 29, 2020 at 11:58 AM

клаассснооо
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Вы пробовали Roblox Studio? - Roblox Forum on Gamehag