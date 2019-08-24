Вы пробовали Roblox Studio?

Я играю на телефоне. У меня ПК нет, поэтому я не могу установить Roblox Studio. А вы пробовали создавать в Roblox Studio и продавать созданное? Если да, то напишите, какие там ограничения? Тяжело ли создавать? Вы получали с этого большую выгоду? И т. п.
Очень тяжело надо учится на видео уроках.
я начинающий разраб игр в ролоксе в стиле scp дам совет: если вы нечинающий разраб игр то попробуйте чтото простое по пониманию чтобы игрок понимал в чём суть (советую сделать русс/инглиш перевод)
к примеру у меня на игре набралось 1.6к визитов
Т. е. Нет никаких ограничений (я про те, которые снимаются за деньги)?
К сожалению даже зайти не удалось, а так хотелось -_-
Я пробовал но не повезло не вортонуло
Я пробовал но не повезло не вортонуло е. Нет никаких ограничений (я про те, которые снимаются за деньги)?
Я пробывал но руки не для етгго
не пробывал потому что одному создавать все сложно , надо иметь команду примерно из 3 - 10 человек
Можно ли создавать внутренние Game Passes без подписки?
Пробовала. У меня есть нормальный опыт в программировании и , так что легко справляюсь.
Пробовала. У меня есть опыт в программировании, так что легко справляюсь, а если захочу, - могу и что нибудь реально классное создать.
я пробовала прикольно)))))))
Lunablet, у тебя опыт в скрипте? Я слышал, кто-то в Gamehag ищет скриптера
Я тоже пробовал но если зайдешь с самого начала ты не поймешь но будешь понимать чуть-чуть но а так надо учиться
Я сейчас работаю над интересным проектом в Роблокс Студио. Я работаю один. Мне кажется что там ничего сложного.