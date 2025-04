Która fifa jest lepsza pod kątem grafiki?

theexitus

To zależy wszystko od tego czy grasz na PC/konsoli.Osobiście gdybym miał dobry komputer to zakupiłbym najnowszą odsłonę fify czyli 20.Zależy to również od tego,czy chciałbyś i preferowałbyś tryb ultimate (otwieranie paczek,tworzenie składów,a następnie nimi granie).Bo jak tylko kariera i szybkie mecze to nawet Fifa 16 by stkneła(ma już naprawdę dobrą grafikę) .Swego czasu ,ogrywałem 13 (o dziwo też się dało) 115 godzin się samo nie wbiło i to na szybkich meczach z kolegami.Jak już mówiłem wszystko zależy od preferencji użytkownika i w co w zasadzie go interesuje (jaki tryb).Pooglądaj sobie sławnych youtuberów z fify .Zastanów się wtedy czy jednak nie warto dopłacić trochę do większych bonusów i komfortu.