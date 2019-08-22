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Back to Eternal Magic

Игра и баги

gvard avatar

gvard

August 22, 2019 at 04:42 AM

У меня багнулся туториал в игре и не могу его окончить. У кого было такое же и как решали проблему?
Lychaga_56 avatar

Lychaga_56

August 24, 2019 at 07:00 PM

такая же проблема как исправить?
ModieTyT avatar

ModieTyT

August 24, 2019 at 07:08 PM

Нормально придумал
maxxi1 avatar

maxxi1

August 24, 2019 at 07:20 PM

МНОГО БАГОВ С АНИМЕ ТОП
Kazded avatar

Kazded

September 7, 2019 at 11:20 AM

Опять начинается:
Задание в игре Eternal Magic было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.
hoverist avatar

hoverist

September 8, 2019 at 03:30 AM

полагаю, можно не тратить время в этой игре?
superARTBART avatar

superARTBART

September 8, 2019 at 05:38 AM

ну незнаю игра такое себе
shkolnik_ybivcha avatar

shkolnik_ybivcha

November 24, 2019 at 11:49 PM

Приветствую всех пользователей портала "Gamehag"! Сегодняшний наш обзор, я хочу посвятить мотоциклетным гонкам, на которые к своему удивлению, я не смог найти ранее написанный обзор, на этом сайте. Поэтому беру на себя, эту ответственность, по написанию статьи на игру "Road Redemption". Игра вышла в "Steam", в октябре 2017 года. Разработчики игры "EQ-Games" и "Pixel Dash Studios", игра выпущена под издательством студии "Tripwire Interactive".
О первых информации совсем мало, это их вторая игра, а вот об издатели известно многое, это популярный издатель, в коллекции которых есть даже, всеми известная игра "Killing Floor 2". Итак, герой нашего сегодняшнего обзора, имеет огромное количество режимов игры. Помимо одиночного режима прохождения, игра "Road Redemption", предлагает своим игрокам, ещё и многопользовательский режим игры и кооперативный и новомодный сейчас, который с каждым днём становится всё популярнее "Remote Play Together".
LuckyFox666 avatar

LuckyFox666

April 17, 2020 at 04:23 PM

Гшивй
EliasGamer4585 avatar

EliasGamer4585

April 18, 2020 at 07:24 AM

Лооол я пришол чтобы опот получить))))
revenlans avatar

revenlans

November 27, 2020 at 07:51 PM

как можно играть одни баги
OpaOpana avatar

OpaOpana

January 28, 2021 at 09:30 PM

（；´д｀）ゞ
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