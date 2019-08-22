Игра и баги

У меня багнулся туториал в игре и не могу его окончить. У кого было такое же и как решали проблему?

shkolnik_ybivcha

Приветствую всех пользователей портала "Gamehag"! Сегодняшний наш обзор, я хочу посвятить мотоциклетным гонкам, на которые к своему удивлению, я не смог найти ранее написанный обзор, на этом сайте. Поэтому беру на себя, эту ответственность, по написанию статьи на игру "Road Redemption". Игра вышла в "Steam", в октябре 2017 года. Разработчики игры "EQ-Games" и "Pixel Dash Studios", игра выпущена под издательством студии "Tripwire Interactive".

О первых информации совсем мало, это их вторая игра, а вот об издатели известно многое, это популярный издатель, в коллекции которых есть даже, всеми известная игра "Killing Floor 2". Итак, герой нашего сегодняшнего обзора, имеет огромное количество режимов игры. Помимо одиночного режима прохождения, игра "Road Redemption", предлагает своим игрокам, ещё и многопользовательский режим игры и кооперативный и новомодный сейчас, который с каждым днём становится всё популярнее "Remote Play Together".