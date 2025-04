Cs 1.6 czy cs go?

Dave123xd Piszcie w kom!

Nati1 Pod względem graficznym go, ale pod względem osób jakie w nią grają to zdecydowanie 1.6

Majki_Pl 1.6 oczywiscie

Pingwinek4000 Cs go oczywiście wole

nieoficjalny nie wiem lubie oby dwa

kpiros oba lubie 1.6 to dobra stara gierka fps ale go ma lepszą grafike i ma skiny

Pyrsonxddd Myśle że cs go lepsze

JuliaD dla mnie cs:go

mansfeldm wole CS:GO



Madejek123_ cs go







Kubiqson lepsze jets CS:GO

Borospan 1.6 lepsze ahhh te czasy ;/

szeradi Go go go

Kozielplaygames Obie kozackie

diegostach__casedropeu Cs Go, po powrocie do 1.6 nie mogłem opanować odrzutu i jest to dla mnie troche straszne :unamused:

H0saki cs:go lepsze

Ajkara69 w sercu 1.6 w glowie GO

Rakoss cs go jest lepsze

ost1 csgo byqqq

zbojec teraz cs go, ale w 1.6 sporo godzin nabitych :D

Psot11 cs:go najlepszy

marcelix_live_g4skinscom Moim zdaniem lepszy jest csgo. cs1.6 to legenda ale powiem ze duzo ludzi tam gra z nonsteam oraz toxicow ktorzy mutuja dzieci a w csgo jest to samo lecz inaczej oni nie mutuja jak chca po prostu zeby grac w cs trzeba byc ogarnietym oraz szanowac młodzych i starszych (takie moje zdanie) a i powiem wprost: csgo najlepszy