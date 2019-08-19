Кто любит кросаут??

200723 Ставьте - или +

GreenCatYouTube0 +- я люлю крлс ают

JlaTyHu Я обожаю, играю каждый день... +

revutskij + ❤:heartbeat:❤:heartbeat:

Maiky1996 я очень люблю кроссаут

DemonDFrost Crossout хорош. Играю и вспоминаю Twisted Metall.



PRO_Bodia дааа кайф

Arkomen + игра норм можно зайти и поиграть и с друзьями

danil2008dd +игра очень нравится

Not_Difficult можно зайти и поиграть и с друзьями:sweat_smile:

vester72ru я люблю кросаут

xx_Legena_xx Я люблю кросаут кросаут очень крутая и многопользавательская игра у каво какой левел у меня 13 я хочу с кем-нибудь поиграть

xx_Legena_xx Привет всем го в кросаут у каво какой ник

xx_Legena_xx Привет есть кто здесь ау есть?

Professor_hetyws игра в хорошом состоянии я сам много часов наиграл и досих пор играю

langushar1 игра не очень

Z1ck37 Игра тянет на 8 из 10

Z1ck37 Так что +

iXXXOx Эта игра просто то, я не могу оторваться.



vanya__488 еще не устанавливал, свое мнения понравилась или нет отставлю позже, выглядит красиво, слышал о ней раньше

Artyom5250 Крутая игра

ynotenot Прикольные игры делают только гайдзин

Seregapop Я ЛЮБЛЮ КРОСС АУТ

Maksim566 норммм