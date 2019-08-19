Кто любит кросаут??

Я обожаю, играю каждый день... +
+ ❤:heartbeat:❤:heartbeat:
Crossout хорош. Играю и вспоминаю Twisted Metall.
+ игра норм можно зайти и поиграть и с друзьями
можно зайти и поиграть и с друзьями:sweat_smile:
Я люблю кросаут кросаут очень крутая и многопользавательская игра у каво какой левел у меня 13 я хочу с кем-нибудь поиграть
Привет всем го в кросаут у каво какой ник
Привет есть кто здесь ау есть?
игра в хорошом состоянии я сам много часов наиграл и досих пор играю
Эта игра просто то, я не могу оторваться.
еще не устанавливал, свое мнения понравилась или нет отставлю позже, выглядит красиво, слышал о ней раньше
Прикольные игры делают только гайдзин
ЯЯ ЯЯЯЯ ЯЯЯЯЯ ЯЯ ЯЯЯЯЯ Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я ЯЯ