este juego es tan bueno?

RomanPro27

El csgo esta muy bien lo malo esque desde mi punto de vista te enfadas mucho porque al pricipio no matas a nadie no te sabes las posiciones las armas buenas.Lo que no me gusta ultimamente es que hay demasiados hackers y necesitas subir hasta nivel 21 para conseguir el prime para no encontrar tantos hackers pero el juego esta muy bien lo recomiendo



Un saludo