Vale la pena PUGB?

NiKolasRE

Digo que realmente no, los graficos en movil (es obvio que tiene que ser menos), pero como que le quita un poco la gracia, aparte estos temas del battle royal, no me llaman la atención, no hay una estrategia clara, solo es buscar y matar, por ejemplo ,en el csgo (debes hacer una estrategia para ganar al otro equipo), en conclusion no vale la pena