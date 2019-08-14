крутая игра??

Сначала крутая оч но потоммм гемороя много очеень
Хуета с аутистами союзниками
Нооррмммм игра певно слава Україні героям слава
Игра хороша, особенно нравится конструирование машин.
Нормально только минус чего персонаж через стенки ходит
Сначала норм потом задротство.
игра не просто крутая она класная
Конешно братюля там можно своего танка построить это лучшее что я видал
4/10 афигенный баланс.. Когда у тебя блин редкие а у других поцов леги. 7/10 Игра также подходит творцам. 8 незнаю почему но мне кажется что эта оценка подходит. 100000000000000000000000\10 Игра хороша, особенно нравится конструирование машин. Нормально только минус чего персонаж через стенки ходит