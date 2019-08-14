крутая игра??

popik123456789 крутая игра?

Tonyyy222888 Сначала крутая оч но потоммм гемороя много очеень

0I0eg9I_Ha_Conkax клаассс гейм

AccForGames Хуета с аутистами союзниками

Svobodov пойдёт





_Kryl_ Я не играл в неё:((((

EgorGames3637 неплохая





Engineer235 Нормальная

AntonKomar Нооррмммм игра певно слава Україні героям слава

Vall Игра хороша, особенно нравится конструирование машин.

123jdjj Нормально только минус чего персонаж через стенки ходит

topci4kponci4k да очень даже





shepulka Не, зря спросил

Maiky1996 Конечно

DemonDFrost Сначала норм потом задротство.



sashaz0316 Да игра очень хорошая

PAV_LIN игра не просто крутая она класная

123jdjj hdudeyehyeyeye

do6pblu1 Нормально

dima26p очень крутая игра

letd1e не очень по моему

ISISISISISIS Да очень

GUEST_ROSUAN Конешно братюля там можно своего танка построить это лучшее что я видал

Domestos001 оч крутая