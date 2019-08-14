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крутая игра??

popik123456789 avatar

popik123456789

August 14, 2019 at 12:12 AM

крутая игра?
Tonyyy222888 avatar

Tonyyy222888

August 14, 2019 at 02:39 AM

Сначала крутая оч но потоммм гемороя много очеень
0I0eg9I_Ha_Conkax avatar

0I0eg9I_Ha_Conkax

August 14, 2019 at 08:25 AM

клаассс гейм
AccForGames avatar

AccForGames

August 14, 2019 at 11:52 AM

Хуета с аутистами союзниками
Svobodov avatar

Svobodov

August 14, 2019 at 02:27 PM

пойдёт

_Kryl_ avatar

_Kryl_

August 14, 2019 at 02:29 PM

Я не играл в неё:((((
EgorGames3637 avatar

EgorGames3637

August 14, 2019 at 02:40 PM

неплохая

Engineer235 avatar

Engineer235

August 15, 2019 at 02:42 PM

Нормальная
AntonKomar avatar

AntonKomar

August 15, 2019 at 07:31 PM

Нооррмммм игра певно слава Україні героям слава
Vall avatar

Vall

August 15, 2019 at 09:58 PM

Игра хороша, особенно нравится конструирование машин.
123jdjj avatar

123jdjj

August 16, 2019 at 12:19 PM

Нормально только минус чего персонаж через стенки ходит
topci4kponci4k avatar

topci4kponci4k

August 18, 2019 at 01:33 PM

да очень даже

shepulka avatar

shepulka

August 19, 2019 at 12:30 AM

Не, зря спросил
Maiky1996 avatar

Maiky1996

August 22, 2019 at 11:54 PM

Конечно
DemonDFrost avatar

DemonDFrost

August 23, 2019 at 01:10 PM

Сначала норм потом задротство.
sashaz0316 avatar

sashaz0316

August 23, 2019 at 01:36 PM

Да игра очень хорошая
PAV_LIN avatar

PAV_LIN

August 23, 2019 at 02:48 PM

игра не просто крутая она класная
123jdjj avatar

123jdjj

October 30, 2019 at 07:52 PM

hdudeyehyeyeye
do6pblu1 avatar

do6pblu1

October 30, 2019 at 08:28 PM

Нормально
dima26p avatar

dima26p

October 31, 2019 at 08:05 PM

очень крутая игра
letd1e avatar

letd1e

November 1, 2019 at 09:05 PM

не очень по моему
ISISISISISIS avatar

ISISISISISIS

November 1, 2019 at 09:46 PM

Да очень
GUEST_ROSUAN avatar

GUEST_ROSUAN

November 2, 2019 at 12:48 PM

Конешно братюля там можно своего танка построить это лучшее что я видал
Domestos001 avatar

Domestos001

November 2, 2019 at 01:29 PM

оч крутая
Farest avatar

Farest

November 6, 2019 at 11:30 PM

4/10 афигенный баланс.. Когда у тебя блин редкие а у других поцов леги. 7/10 Игра также подходит творцам. 8 незнаю почему но мне кажется что эта оценка подходит. 100000000000000000000000\10 Игра хороша, особенно нравится конструирование машин. Нормально только минус чего персонаж через стенки ходит
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